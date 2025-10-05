Décimo tercer sueldo adelantado en Ecuador: quiénes lo recibirán y desde cuándo

El Gobierno anunció el adelanto del décimo tercer sueldo con el fin de impulsar la economía antes del Black Friday

En un anuncio reciente, el presidente Daniel Noboa confirmó que el Estado adelantará el pago del décimo tercer sueldo para los trabajadores del sector público, con el objetivo de dinamizar la economía y apoyar el consumo en fechas clave como el Black Friday y Cyber Monday.

A continuación, te explicamos quiénes serán beneficiados, cuándo comenzará este pago, cómo se calcula el décimo tercer sueldo y qué derechos tienen los trabajadores y empleadores bajo la normativa actual.

¿Quiénes recibirán el adelanto del décimo tercer sueldo?

La medida anunciada aplica únicamente para los empleados públicos del Estado ecuatoriano. Hasta ahora, no se ha confirmado que esta disposición sea obligatoria para el sector privado, aunque el presidente invitó a las empresas privadas a sumarse voluntariamente.

Los trabajadores bajo relación de dependencia (tanto en el sector público como privado) ya tienen por ley derecho a recibir el décimo tercer sueldo cada diciembre. Este beneficio también aplica de forma proporcional para quienes no hayan laborado el año completo: se les reconocerá la parte proporcional al periodo trabajado.

¿Desde cuándo se hará efectivo el adelanto?

La fecha estipulada para el pago adelantado del décimo tercer sueldo al sector público es el 14 de noviembre de 2025, dos días antes de la consulta popular convocada por el presidente Daniel Noboa.

Según lo señalado por Presidencia, la decisión busca que los funcionarios puedan disponer de ese ingreso extra antes de las promociones del comercio, como en el Black friday, fomentando el consumo interno.

Tradicionalmente, el décimo tercer sueldo debe pagarse como máximo hasta el 24 de diciembre de cada año, según el artículo 111 del Código de Trabajo ecuatoriano.

¿Cómo se calcula el décimo tercer sueldo?

Se suman todas las remuneraciones percibidas por el trabajador entre el 1 de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del año en curso. En esa suma se incluyen: sueldo base mensual, comisiones, horas extras, y bonificaciones fijas y otros componentes habituales del salario. No se incluyen: utilidades, vacaciones, décimo cuarto sueldo, viáticos y compensaciones por salario digno u otros pagos esporádicos. La fórmula final es: total remuneraciones ÷ 12 = monto del décimo tercer sueldo. Si un trabajador no trabajó los 12 meses completos, el monto se prorratea según el tiempo trabajado.

¿Qué ha implicado esta medida?

El Ejecutivo aseguró que el adelanto del décimo tercer sueldo busca reactivar el consumo interno en fechas claves del comercio como noviembre.

Las reacciones ante la decisión gubernamental no han tardado en llegar. En redes sociales son diversas las voces tanto de respaldo a la medida de Noboa como en rechazo a la misma, pues la han catalogado como estrategia política.

