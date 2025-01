Daniel Noboa anuncia que eliminará el IVA del alimento para mascotas desde febrero

Cambios en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció este 22 de enero de 2025 que eliminará el IVA de los alimentos para mascotas, a partir de este 1 de febrero.

“Para mí, algo siempre ha sido claro: las mascotas no son solo animales, son familia. He tenido varias mascotas, compañeros, que han dejado una huella en mi vida. Por eso, como Presidente, no puedo dejarlos de lado. Hoy doy un paso hacia algo que siempre he querido hacer: que sea más fácil que más familias puedan cuidar de sus mascotas de la mejor manera. Por eso, he decidido eliminar el IVA en los alimentos para mascotas, haciéndolos más accesibles y económicos para todos desde el 1 de febrero”, dijo el primer mandatario, a través de su cuenta de Instagram.

En el posteo, Noboa aparece en tres fotografías con sus perros, al menos dos de raza pitbull, en diferentes situaciones. Además, la acción se toma en medio de la campaña electoral para las elecciones presidenciales que se realizarán este 9 de enero de 2025.

La facultad de hacer cambios en el IVA

El presidente Daniel Noboa, mediante el Decreto Ejecutivo 470, dispuso mantener la tarifa general del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en un 15% para el año 2025, luego de haberse incrementado desde 12% en el marco de medidas adoptadas frente al conflicto armado interno y la lucha contra la inseguridad.

El Decreto fue firmado el miércoles 4 de diciembre de 2024, ocho meses después de que el aumento del IVA entrara en vigor, en cumplimiento de la Ley destinada a enfrentar el conflicto armado interno, impulsada por el Gobierno bajo el carácter de urgente en materia económica.

El mandatario puede realizar cambios en el IVA, con la justificación del Ministerio de Economía y Finanzas.

