Cumbre Iberoamericana en Cuenca: expectativas divididas en el sector turístico

La ocupación hotelera no cubrió la expectativa de una supuesta llegada masiva de invitados

El sector hotelero de Cuenca no ha visto el aumento de ocupación esperado con la XXIX Cumbre Iberoamericana.

El desarrollo de la XXIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno deja un sabor agridulce en el sector turístico de Cuenca.

En un recorrido realizado por EXPRESO por diferentes locales del Centro Histórico se dialogó con los representantes de hoteles, restaurantes y cafeterías para conocer sobre la expectativa que les generó el evento internacional.

¿Desplante a Daniel Noboa en la Cumbre Iberoamericana? Factores que podrían incidir Leer más

Opiniones divididas en el sector comercial



Los criterios están divididos en el sector comercial marcado por la baja ocupación hotelera, las limitaciones de transito que existe en la calles céntricas y los operativos de seguridad de las comitivas que se encuentran en la urbe cuencana.

El sector mayormente afectado por los cierres viales, que entrarán en marcha desde la noche de este miércoles 13 de noviembre, son los pequeños negocios ubicados en los alrededores del Museo Pumapungo, principal sede del evento.

RELACIONADAS Solo el centro de Cuenca se zafa de los apagones por la Cumbre

Nancy Gutiérrez, propietaria de un pequeño centro estético, comentó que las autoridades municipales le solicitaron sus datos para permitirle el ingreso a su negocio, ubicado a dos cuadras del museo, durante los dos días de la cumbre. "Pero yo que saco al venir a mi negocio, si mis clientes no podrán ingresar hasta aquí. Me toca cerrar esos dos días", comentó.

Sector hotelero con ocupación baja en Cuenca a pesar de la Cumbre Iberoamericana



Otro sector que también ve distante el impacto de la Cumbre es el hotelero. En este sentido Mateo Briones, representante de un hotel de la ciudad, explicó que no han tenido mayor impacto en la ocupación de sus instalaciones y que únicamente 10 reservaciones registran de personas relacionadas al evento.

Cuenca: Seguridad y controles para la Cumbre Iberoamericana de Mandatarios Leer más

"Ahora tenemos la ocupación normal que mantenemos todas las semanas. La Cumbre no ha significado que los hoteles se llenen cómo se creía", puntualizó.

Juan Pablo Vanegas, presidente de la Cámara de Turismo del Azuay, informó que el sector hotelero, a excepción de los establecimientos de cuatro y cinco estrellas, mantiene un 40% de ocupación.

RELACIONADAS Cortes de energía se suspenderán en Cuenca por Cumbre Iberoamericana de presidentes

"Pese a que la expectativa es alta. Lamentamos que muchas delegaciones han cancelado su presencia y hasta el martes la mayoría de hoteles tenían disponibilidad y las reservaciones que mantienen no son por la Cumbre sino de turistas", detalló.

Para el agremiado la realización de la cumbre y del encuentro de empresarios no ha llenado la expectativa que se generó cuando el Gobierno dio a conocer el evento. "No vemos la ocupación como se la magnificó y en realidad la situación no se siente en la mayoría de hoteles".

Los hoteles de cuatro y cinco estrellas (unos 20 en total) tienen una ocupación de entre el 60 y 80 por ciento.

RELACIONADAS Cuenca enciende sus motores para la cumbre de presidentes

El agremiado teme que el encuentro iberoamericano represente una pérdida para el sector en comparación con las inversiones importantes que muchos hicieron.

Sin embargo, para otros sectores como el de la gastronomía y guías turísticos los eventos son positivos.

Noboa responde al Comité Internacional que se opone a la cumbre en Cuenca por Glas Leer más

Freddy Álvarez, propietario del restaurante Raymipamba, comentó que en los primeros días que lleva la Cumbre a su local llegaron integrantes de las comitivas de Portugal y España y periodistas de diversas partes del Ecuador.

Felipe Cardoso, guía de turistas, tuvo la oportunidad dirigir a un grupo de empresarios de España, Argentina, Chile, Uruguay y Colombia por diferentes atractivos del casco colonial de la ciudad.

"Los comentarios de los visitantes son muy positivos y estás oportunidades son valiosas para establecer, más adelante, lazos comerciales", comentó.

Otros negocios como las cafeterías más cercanas al Parque Calderón también esperan que los visitantes lleguen a sus establecimientos y aumente el movimiento por la Cumbre Iberoamericana en Cuenca.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!