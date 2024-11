¿Desplante a Daniel Noboa en la Cumbre Iberoamericana? Factores que podrían incidir

Aunque el gobierno del presidente Daniel Noboa ha promocionado a la XXIX Cumbre Iberoamericana como una importante vitrina para la ciudad sede, Cuenca, y el país, en la práctica se ha volcado en un tema de discusión ante la incertidumbre sobre los mandatarios iberoamericanos que asistirán.

Desde su primera edición en 1991, la Cumbre Iberoamericana, según señalan los organizadores del evento, ha sido un espacio de diálogo de alto nivel y una plataforma de cooperación y concertación política entre los 22 países iberoamericanos miembros.

La Cumbre incluye una serie de eventos, entre ellos, encuentros empresariales y reuniones entre los diferentes ministros de Iberoamérica. Sin embargo, el momento clave y de trascendencia política está en la sesión plenaria de los jefes y jefas de Estado y de Gobierno.

La importancia de los jefes de Estado en la Cumbre Iberoamericana

De hecho, para el exsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos Estarellas, los momentos previos de la sesión plenaria entre mandatarios llegan a ser incluso más importantes que la propia reunión, al ser un espacio para el ejercicio de la diplomacia directa entre países.

"En las cumbres los temas vienen cerrados (fueron discutidos con anterioridad entre las cancillerías) y en las sesiones plenarias vienen los discursos y tal vez algún cambio a lo acordado", señala Estarellas y hace hincapié en que ahí no radica el valor del encuentro, sino la relación entre presidentes.

Según continúa, estos espacios tienen como objetivo de fondo que los mandatarios asistentes puedan discutir, de forma directa, los temas de interés mutuo. "Almuerzos, cenas, eventos... todo es diplomacia directa y se convierte en lo más importante del evento", acota.

Sin embargo, ¿qué pasa cuando no hay presidentes con quién conversar? Para Estarellas, ese el escenario que se está configurando en la Cumbre, ya que, a tan solo días de que sea la sesión plenaria, la Cancillería ecuatoriana no tiene claridad sobre los mandatarios asistentes.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores informó, delegaciones de apenas 19 de los 22 países miembros de la Cumbre han confirmado su asistencia. Sin embargo, anota Estarellas, esto no significa que asistan la misma cantidad de mandatarios, además que hasta el cierre de esta nota aún se desconoce la lista oficial.

Entre los jefes de Estado que se excusaron de participar en la Cumbre están Javier Milei, de Argentina, y Pedro Sánchez, de España. Por otra parte, no se tiene confirmación por parte del presidente Gustavo Petro, de Colombia, con quien Ecuador mantiene gestiones para la venta de energía.

La Cumbre Iberoamericana cuenta con tres sedes donde se desarrollarán los encuentros. CARLOS KLINGER/EXPRESO

Noboa, una de las posibles razones de las excusas a la Cumbre Iberoamericana

Aunque recalca que la realización de la Cumbre Iberoamericana en Cuenca es una oportunidad para la reactivación económica, Esteban Santos, abogado internacionalista, sostiene que hay varios factores que pudieron incidir en que haya una baja asistencia de mandatarios al evento.

"Su inasistencia no es una señal negativa contra el país. La realidad es que existen coyunturas en cada uno de los países que lo imposibilita", comenta Santos y explica que, por ejemplo, la excusa del jefe de Gobierno de España, Pedro Sánchez, se debe al fuerte temporal en Valencia.

Del mismo modo, sostiene que no le sorprendería la ausencia del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, ya que "no recuerdo cuándo fue la última vez que él personalmente salió a una Cumbre o a un evento como estos. Igual con los problemas de gobernabilidad que encada el presidente argentino Javier Milei y el colombiano, Gustavo Petro".

A diferencia de Estarellas, independientemente de la inasistencia de los mandatarios, Santos aclara que el solo envío de las delegaciones de alto nivel ya puede ser visto como algo positivo, ya que la Cumbre Iberoamericana también se conforma de otros eventos paralelos.

Sin embargo, el internacionalista Santos también acota que no se puede obviar que meses atrás el presidente Daniel Noboa estuvo envuelto en una polémica por sus declaraciones en contra de algunos mandatario publicadas en The New Yorker por el periodista Jon Lee Anderson.

"Esto pudo haber afectado ya que las relaciones internacionales suelen ser muy personalistas", sigue y comenta que también se pudo haber valorado que Daniel Noboa lidera un gobierno interino, sumado a que mantiene conflictos internos abiertos con la vicepresidenta Verónica Abad, entre otros temas, mientras se desarrolla la Cumbre Iberoamericana en Cuenca.

