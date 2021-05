Cuatro meses de espera y el bono laboral aún no llega

Podría estar cansado de esperar, pero la necesidad económica que presiona a su hogar hace que Raúl Farías no baje la guardia y que siga atento al día en que el Gobierno cumpla con su ofrecimiento de darle $ 500, como compensación de haber perdido su empleo en plena pandemia. Sucedió en mayo de 2020, cuenta, cuando se desempeñaba como profesor de una escuela. Desde entonces, no ha podido conseguir otro trabajo que cubra las pérdidas. “Y eso no va a pasar, mientras las escuelas sigan cerradas”, dice.

Como él están cerca de 800.000 personas. Ese es el número de beneficiarios a los que este Gobierno ofreció un bono laboral que, tras cuatro meses, continúa sin ser desembolsado. En este grupo también están alrededor de 300.000 personas que esperan $ 60 para compensar que el Salario Básico Unificado (SBU) no haya subido.

En total son $ 268’000.000 que, según el Ministerio de Finanzas, ya están presupuestados, pero que no han podido aún ser canalizados, pese a la orden que consta en dos decretos ejecutivos. El primer retraso vino con el propio presidente Lenín Moreno. El Decreto 1277 lo firmó dos meses después de ofrecer, en cadena nacional, los incentivos. Ahí ya no se indicaba que los últimos días de marzo serían la fecha tope para la entrega, sino el 30 de abril pasado. El segundo (el 1339) se emitió el jueves anterior, pero solo para suprimir esta última fecha. En el documento además se asigna al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Inclusión Económica y Social y a Finanzas para concretar la oferta, pero sin establecer un nuevo plazo para su cumplimiento.

Este no es un problema de dinero, el gasto lo hemos presupuestado. Mauricio Pozo, ministro de Finanzas

Es la solución por la que ha optado el Gobierno, luego de no haber podido desmarañar los supuestos problemas legales y logísticos que giran en torno al tema. Así lo explica a EXPRESO el ministro de Economía, Mauricio Pozo. Para cumplir con el ofrecimiento, dice, debe hacerse un cruce de información para probar la condición laboral de la persona y además se requiere de un vehículo legal para poder entregar el dinero. “No es que usted como funcionario público puede girar un cheque de la Cuenta del Tesoro y dar a la primera persona que pase. Debe tener el respaldo legal para poder utilizarlo”. Y la falla, reconoce, ha sido no haber resuelto esto con tiempo.

Desde el Ministerio de Trabajo se admite que por los inconvenientes citados aún no se ha entregado un solo centavo de lo ofrecido. De los problemas no dan detalles. Y tampoco en cuánto tiempo resolverán la situación.

Esto mientras Raúl y otros potenciales beneficiarios empiezan a ver el tema como “una tomadura de pelo”, como “un engaño”, o como un ofrecimiento que simplemente ha quedado “en el limbo”, según rezan decenas de mensajes que en estos días se colocan en redes. Pozo asegura que se está trabajando para ejecutar los pagos antes de que el actual Gobierno culmine su gestión. Es el reto de resolver en ocho días lo que no se ha hecho en meses.

EL ANUNCIO. El anuncio de entrega de bonos fue hecho en enero, pero se hizo oficial casi dos meses después, mediante el Decreto Ejecutivo 1277, del 22 de marzo. Allí se ordenaba que los recursos debían distribuirse hasta el 30 de abril.

SIN UNA FECHA. El Ministerio de Trabajo no tiene una fecha tope para cumplir con la entrega de los bonos por desempleo. Esto, luego de que el pasado 13 de mayo el Gobierno, mediante Decreto, eliminara la fecha del 30 de abril como plazo máximo.

DESEMPLEO. La tasa de desempleo llegó al 5,5 % en marzo ( 444.812 ecuatorianos). Todavía no hay datos claros de los empleos eliminados por la pandemia, pero el año pasado la crisis hizo que el IESS se quedara sin 220.000 afiliados.