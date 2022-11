Criptomonedas: el riesgo de perder todo si no es precavido

Nuevamente se encienden las alarmas. Las criptomonedas entran otra vez en discusión tras el escándalo de FTX, una empresa de compra y venta de criptomonedas con sede en Bahamas, que se declaró en bancarrota, y por lo cual miles de personas perdieron su dinero en España, Reino Unido o Estados Unidos.

FTX se vino abajo en apenas unos días después de que surgiesen dudas sobre su solvencia a raíz de varias informaciones, lo que llevó a muchos usuarios a apresurarse a retirar su dinero, dejándola sin liquidez y en busca de un rescate.

En términos generales, las criptomonedas son un medio de intercambio digital que funcionan como si fuera una moneda. Las personas invierten o comprar esos activos con la esperanza de que sigan subiendo de precio al ser consideradas como las divisas o el dinero del futuro.

Sin embargo, hay economistas consideran que es una burbuja, es decir, una aumento de precio artificial que en algún momento revienta y su precio se desploma.

La caída de FTX ha causado preocupación porque era considerada la segunda empresa más grande en la que se podía transaccionar con criptomonedas. El efecto de FTX también ha contagiado a otras empresas del sector, que han visto empañada su reputación.

Para Fernando Simó, presidente de la Asociación de las Casas de Valores (Asocaval), explicó que uno de los riesgos de invertir en criptomonedas es la falta de regulación por parte de los Gobiernos.

Lo que para los defensores de las criptomonedas es una fortaleza, no depender de ningún Gobierno, también es una debilidad porque las personas que han perdido dinero no saben a quién acudir, aseguró Simó. “Si la persona quiere revisar la veracidad de su inversión, no puede acudir a un ente de control”, añadió el titular de Asocaval.

Las criptomonedas, “son impredecibles, altamente volátiles y muy especulativas”, lo cual las convierten en un activo de alto riesgo, explicó Simó. Por esa razón, la persona no debe poner todos sus ahorros en criptomonedas y mucho menos endeudarse.

Para Carlos Galarza, gerente de Capitalika, empresa local que se especializa en la compra y venta de criptomonedas en el país, aseguró que lo ocurrido con el mercado internacional es una suerte de depuración, al igual que lo ocurrido con las empresas tecnológicas a inicios de la década de los 2000.

“Los que hemos estado en el mercado cripto por más de seis o siete años sabemos que es un mercado cíclico, que los precios se manejan de esta forma”, aseguró Galarza.

Galarza aclara que no “hay que poner los huevos en la misma canasta”y se den diversificar las inversiones. Por ejemplo, de todo lo invertido un 10 % puede estar en criptomonedas.

Además de la volatilidad de las criptomonedas, en Ecuador también hay otros factores de riesgo. Timadores se han valido del término criptomoneda para realizar estafas que, en algunos casos, terminan consisten en pirámides que ni siquiera tienen que ver con las divisas digitales.

La palabra criptomoneda se ha convertido en el gancho para un sinnúmero de inversiones que prometen altas tasas de ganancias en corto tiempo.

Entidades como la Superintendencia de Bancos o el Banco Central del Ecuador (BCE) han señalado que si bien no está prohibida la compra y venta de criptomonedas en el país, el ciudadano debe tener cuidado al ser activos de alto riesgo, es decir, que suben y bajan de precio constantemente, lo cual puede hacer que las inversiones se esfumen en un abrir y cerrar de ojos.

