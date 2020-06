Los créditos de reactivación dividen a los emprendedores

El anuncio de una línea de crédito de $ 1.500 millones para microempresas y compañías pequeñas y medianas cayó como un bálsamo en medio de la crisis generada por la emergencia sanitaria de COVID-19, que frenó de golpe el comercio en el país.

La semana pasada, el Banco del Pacífico anunció los requisitos para acceder a los préstamos estatales, que traían consigo características positivas, como una tasa de interés del 5 % y un plazo de gracia de seis meses. Y aunque en los primeros días la institución recibió 5.587 solicitudes, no todos los emprendedores ven con buenos ojos los requisitos de los créditos que promueve el Gobierno.

“Entre los requisitos está un buen funcionamiento del negocio antes de la emergencia, una buena calificación en el buró de crédito (aunque el no tenerla no impide aplicar), e impone requisitos de ventas altísimos. No se toma en cuenta que a muchos, las protestas de octubre ya nos había afectado, y de paso, piden un índice de ventas alto, de hasta $ 100.000 para una microempresa, sin que tengamos certezas de cómo será el comportamiento del consumidor”, reflexionó John Cortez, propietario de un local de venta de bicicletas.

Otros, como Mayra Gualán, creen que el requisito de dos años de antigüedad es una traba. “Yo empecé mi negocio el año pasado y he logrado mantener un 50 % de mis ventas de comida en la pandemia, pero no aplico. Para nosotros no hay opciones”, criticó.

Los expertos, en cambio, califican las líneas de crédito como necesarias, pero insuficientes para mermar el cierre de emprendimientos en un clima económico lleno de incertidumbre, y donde el 32% de estos negocios los inician jóvenes entre los 18 y 34 años.

“El monto que el Estado está empleando en estas líneas de crédito es de 1,5 % del PIB más o menos, mientras que en otros países es hasta del 5%. Se necesitarán unos $ 4.000 millones para reactivar al sector, y una tasas de interés más bajas, aunque la reducción de esta con los créditos de Reactívate Ecuador es un paso importante para generar liquidez y que no se interrumpa la cadena de pagos”, explicó el economista e investigador de Mipyme, Wilson Araque.

Con él concordó Marcelo Larrea, director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha. “Es importante que la tasa de interés haya bajado al 5%, pero debe continuar hacia un 3%. Las tasas bajas estimulan la activación productivas, y en este momento lo que necesitamos es proteger las empresas y proteger los puestos de trabajo”, señaló.

Agrego que, sin duda, las líneas de crédito del Estado no serán suficientes, y a ellas tampoco podrán aplicar todos los negocios pequeños y medianos, por lo que la entidad prepara un proyecto de trabajo asociativo que fomenta la estructura cooperativa.

Sin embargo, Larrea considera que es vital que el Gobierno replantee ciertas normativas. “Hay un culto a las importaciones que genera un déficit en la balanza comercial no petrolera que se debe abordar, especialmente ahorita, que se debe fomentar y proteger a las industrias nacionales, en medio de un clima que afectará fuertemente el comportamiento del consumidor”.

Violeta Morán, directora de la Fundación Emprender, agregó que, de acuerdo a las proyecciones del sector, el 50 % de los emprendimientos del país cerrarán sus puertas antes de que cierre el año. Agrega que esto no solo dependerá de los créditos, sino de la falta de capacitación para que estos negocios se adapten a las plataformas virtuales y al clima económico de la ‘nueva normalidad’.

El sector turístico pide una extensión de plazos en sus créditos

Para reactivar el sector turístico se alista una línea de crédito de $ 483,5 millones. “Los montos de financiamiento van desde $ 500 hasta $ 30 mil para microempresas, pequeñas y medianas empresas.

Estos se entregarán hasta a 36 meses plazo con seis meses de gracia y una tasa de interés de hasta 5 %”, señaló en un comunicado el Ministerio de Turismo. Los emprendedores del sector han pedido que el plazo de pagos se extienda a cinco años debido a la lenta recuperación que, esperan, sea de al menos dos años.