En 2023 creció la informalidad en el mercado laboral de Ecuador

Diciembre se caracteriza por ser un mes en que las ventas suben por las fiestas de Navidad y de Fin de Año, sin embargo este dinamismo no fue suficiente como para que se vea reflejado en las cifras del mercado laboral. La informalidad creció, en diciembre de 2022 fue de 53,4 % y en diciembre de 2023 pasó a ser de 55,7 %, según el informe del mercado laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Te invitamos a leer: El comercio abre sus puertas aún con temor y sin clientes

La cifras muestran a Ecuador golpeado económicamente. "Lo que dejan ver las cifras es que no hay una sostenibilidad en la creación de empleo. Toda economía después de una situación dura como fue la protesta del 2019, la pandemia en el 2020, falta de recuperación en el 2021, movilizaciones en el 2022, el crecimiento de la inseguridad deja ver que la economía ha sufrido un efecto de rebrote que si no hay una política pública que ayude a apuntalar la creación del empleo, los puestos que se recuperan no completan, no cubre todo lo que se perdió antes", dijo a Diario EXPRESO el analista económico, Jorge Calderón.

486 planteles de Quito volverán a clases presenciales Leer más

Agregó que no se ha recuperado la tasa de empleo adecuado pleno, ha bajado; en diciembre de 2022 fue de 36 % y para diciembre de 2023 fue de 35,9 %.

Si no hay condiciones , si no hay un entorne que ayude a la generación de empleo, por más buenos incentivos que hubiera no va a funcionar. "No son suficientes los incentivos se requiere que requiere de una dinámica del comercio que mueva la economía; en los últimos tres meses del 2023 hubo deflación, una bajada sostenida de precios por una baja de ventas, no porque hubiera más producción. Estamos frente a una economía que está desacelerada y eso lleva a que la condición de empleo sea más crítico. Más jóvenes buscando empleo y a esto se suma la inseguridad que obliga a un toque de queda que tiene como efecto que baje la ventas en la zona turística porque a las 22:00 hay que cerrar todo, para estar en casa a las 23:00. En este ejemplo hay que ver que se afecta la cadena, si hay un restaurante que cierra más temprano va a comprar menos alimentos", agregó Calderón.

La tasa de subempleo en diciembre de 2022 fue 19,4 %, mientras que en diciembre de 2023 fue de 21,2 %. En el caso de la tasa de desempleo en diciembre de 2022 fue de 3,2 % y para diciembre de 2023 fue de 3,4 %; aquí se ve un leve incremento. Pero, esto no significa que las cifras en forma general del mercado laboral muestren a un Ecuador que se hubiera recuperado económicamente.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ