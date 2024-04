Los cortes frenan a los autos eléctricos

Manejar un carro de este tipo en época de racionamientos no es tarea fácil, debido a las trabas de cargas

John Zapata y Jimmy Plaza tienen en cuenta las horas del racionamiento eléctrico por las actividades que realizan en sus hogares y por el tiempo en el que deben poner a ‘llenar’ el tanque de sus vehículos: ambos son eléctricos y deben estar cargados para rodar durante el día.

John, en su caso, tiene un Kia Soul y en la mañana del viernes 19 tuvo que hacer una parada técnica que él no tenía contemplada en la electrolinera (sitio de carga), ubicada en la autopista Narcisa de Jesús, al norte de la ciudad, para completar lo que se le hizo imposible en la noche.

“La luz se fue en mi casa desde las 00:00 hasta las 04:00 y se me hizo imposible completar lo que se necesitaba. Usualmente, esto se llena en unas seis horas, pero al estar solo de 22:00 a 24:00 conectado, no llegó ni al 50%”, dice el usuario.

El conductor, quien trabaja para una aplicación de transporte desde las 05:00 hasta las 12:00, dice que esto le genera pérdidas en sus ingresos. “Aquí estoy y no son ni las 10:00, incluso aquí tampoco podré cargarlo en su totalidad, pues aunque sean cargadores de carga rápida, no tendré el tiempo necesario porque a las 10:00 se va la luz en este sector”, enfatiza.

En ese momento eran las 09:45 del viernes y John había llegado hace poco menos de 5 minutos, por lo que estaba consciente que le faltaría casi el 30% para que el marcador le indique 100. “No es que después de trabajar con pasajeros yo me voy a mi casa, sino que trabajo en otro negocio y para eso también utilizo el carro”, afirma.

Él se preocupa por los gastos que le puedan generar los apagones, puesto que debía hacer otro descanso en su domicilio en La Garzota, también al norte de la ciudad, para almorzar y cargar su auto unos minutos más y seguir laborando. “Definitivamente, esto sí ha representado un perjuicio para mí. Preferiría que los cortes sean en la tarde, ya que no estoy en casa, así cuando llego a las 22:00 puedo conectar mi carro sin ningún temor de quedarme sin carga a medio recorrido”.

787

carros eléctricos fueron vendidos en el 2023, según un estudio de mercado de CINAE.



Jimmy, cuyo auto es un sedán de marca BYD, además de estar temeroso de que su carro se quede sin la carga necesaria también se preocupa por el cable con el que conecta su vehículo a la electricidad.

“Ese cable me cuesta 300 dólares y por estos cambios de voltaje se me puede dañar de un momento a otro. Resulta que la luz se me fue a las 02:00 y recién a las 11:00 se reconectó el servicio. Si yo lo conecto en mi vivienda entre seis y siete horas, ¿cómo puedo llenar mi carga si apenas y estuvo conectado solo un par?”, se cuestiona Jimmy.

En su sector, en la ciudadela Las Tejas, al sur de la urbe porteña, la energía eléctrica tardó en regresar y, por ende, hasta le tocó incurrir en gastos que no tenía pensados: le tocó desayunar fuera de casa con su familia porque no tenían cómo preparar alimentos dentro del hogar.

Y al no poder trabajar en su horario normal, de 07:00 a 22:00, sus ingresos se disminuyen en una cantidad representativa. “Ahorita mínimo tendré seis horas menos de trabajo porque debo ir a buscar una electrolinera en el sur, ya que si lo conecto en casa perderé un día entero de trabajo, que serían unos 60 dólares”, confiesa. Él admite estar contento con su elección de vehículo; sin embargo, el problema del estiaje lo sorprendió y no esperó todas las complicaciones que esto le podría generar a él.

Criterio. Conductores prevén que habrá trabas para recargar sus carros. JOFFRE FLORES

Por otro lado, Jaime Rojas, quien conduce un taxi de la misma marca que Jimmy, dice ser paciente y no complicarse la vida. Él acude todas las mañanas desde Mapasingue Oeste hasta el mismo lugar de conexión en el otro extremo de la ciudad para poder rodar durante el día. “Yo soy solo chofer, pero no dejo que esto se baje de 40% o 50% de energía, me da miedo que se dañe. Creo que todo es cuestión de organizarse con el horario y poder llegar”, explica.

Pero hay otros ‘bendecidos y afortunados’, como Víctor Chiriboga, el conocido como ‘abuelito’ de Guayaquil, quien también brinda servicios de transporte en un centro comercial situado en el sector de Los Ceibos, quien a donde va parece ser seguido por la energía.

“En serio, cada vez que llego a un lugar me dicen ‘abuelito, tú sí eres suertudo porque acaba de regresar la energía’, y yo me siento contento que a donde yo vaya me dejan conectarme al servicio”, refiere.

Sin embargo, a Víctor le preocupa que el problema se mantenga porque sigue un tratamiento médico y debe laborar para generar ingresos y comprar todos sus insumos médicos. “Ahora debo adquirir la recarga de oxígeno que necesito y si no trabajo, ¿cómo lo hago?”, dice con pesar.

¿un Desestímulo?

Álex Ibarra, docente universitario de Economía, tiene un punto en común con Víctor: la duración del problema energético. “Esto no parece que vaya a ser solucionado en un corto tiempo, sino que tomará mínimo unos dos meses”, opina.

Por su parte, desde el punto de vista económico, cree que podría generar un desestímulo en la venta de este tipo de vehículos. “La demanda, si bien no ha sido tan importante porque en el país no se tiene la cultura de estos automóviles y se piensa que son costosos, sobre todo en el caso de los híbridos, pero esto sí podría representar una disminución adicional en su adquisición”, infiere.

En las concesionarias esto ya empieza a generar preocupación. A pesar de que aún no registran pérdidas, los horarios extendidos que superan las 7 horas de corte generan incertidumbre. “Los usuarios se pensarán más de dos veces al momento de comprar un carro (eléctrico)”, coincide Esteban Acosta, gerente general de Suzuki en Ecuador.

Él admite que por el tiempo que pasan sin luz las viviendas ecuatorianas, estos vehículos tendrán dificultad para cargarse.

Por eso, desde ya se apuesta en la venta de carros híbridos, pues su funcionamiento les permite tener un suministro eléctrico que no requiere del ingreso de corriente eléctrica, sino que estos la crean por medio de generadores integrados, motivando así a los consumidores a volcarse a la compra de este segmento de carros.

“Ahora los híbridos se convierten en una solución. Cuando el vehículo no necesita tanta energía del motor, empieza a generar su propia carga”, explica el gerente general de Suzuki.

