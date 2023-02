La Corte Nacional de Justicia solicitó el 2 de febrero de 2022 a México la extradición de Jorge Cherrez, vinculado en el caso de presunta corrupción del Instituto de Seguridad Social de la policía Nacional (Isspol).

El caso Decevale se dilata por el cambio de juez Leer más

A través del oficio 214-AJ-PCNJ-EX/66-2022-RP, Isabel Garrido Cisneros, secretaria General de la Corte Nacional de Justicia, ingresado el 7 de febrero del 2023, quien remite en cinco fojas el auto de fecha 2 de febrero del 2023, las 11:50, suscrito por Iván Squicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, por el cual solicita formalmente al Gobierno de México, la extradición del procesado Jorge Oswaldo Cherrez Miño, lo cual se corre traslado a las partes procesales.

Actualmente, Chérrez está prófugo de la Justicia, al tener una orden de prisión preventiva por estar procesado por falsedad de información en el caso Isspol.

La jueza Gianella Nortiz dispuse el inicio del proceso de extradición en su contra, el pasado 22 de noviembre de 2022.

Se declara la validez del caso Isspol y se suspende la audiencia en Quito Leer más

Cherrez manejaba firmas como IBCorp Financial Markets Research, IBCorp Financial Services LLC, IBCorp Invest & Business Group e IBCorp Asset Management Inc.

Chérrez debe enfrentar procesos en EE.UU. La justicia de ese país abrió una investigación por una supuesta participación en un esquema de soborno y lavado de dinero en suelo americano, con dinero del Isspol.