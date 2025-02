El correísmo insiste en dinero electrónico en manos del Estado

Mensajes contradictorios. Mientras el correísmo impulsa una enmienda constitucional para declarar al dólar como moneda oficial de Ecuador, su plan de trabajo legislativo incluye propuestas que han sido calificadas como riesgosas para la estabilidad de la dolarización.

En el plan de trabajo de las candidatas y candidatos de la alianza Revolución Ciudadana (RC) - RETO, listas 5-33, para la Asamblea Nacional 2025-2029, se propone una ley para garantizar liquidez para el desarrollo. La iniciativa plantea que, ante las restricciones impuestas por el “peor gobierno de la historia” y la consolidación de un Estado de austeridad, es necesario revertir las prohibiciones al financiamiento interno entre el Banco Central del Ecuador y el Ejecutivo, así como recuperar la posibilidad de implementar medios de pago electrónicos desde el Estado, en complemento a los ofrecidos por el sistema financiero privado.

Durante el gobierno de Rafael Correa se impulsó un sistema de dinero electrónico administrado por el Banco Central del Ecuador, que comenzó a operar en 2014 pero fue descontinuado en 2018, durante la administración de Lenín Moreno. La iniciativa pasó luego al sector privado bajo la gestión de Banred y fue rebautizada como Billetera Móvil (Bimo), con el objetivo de ofrecer una alternativa de pago para los clientes de bancos y cooperativas. Sin embargo, debido a su baja adopción, Bimo dejó de operar a mediados de 2024.

Desde el correísmo se ha hablado abiertamente de una parte de la ley para garantizar la liquidez para el desarrollo: el uso de las reservas internacionales. “Hay 8.600 millones de dólares en reservas internacionales, que están recibiendo en bancos internacionales el 0,4 % de rentabilidad, cuando nos endeudamos al 9, 10, 11 por ciento. No es cierto que el Ecuador no tiene dinero. Tiene dinero, pero no se lo usa para las prioridades”, dijo en días pasados Diego Borja, candidato a la Vicepresidencia por la RC.

El BCE acumula papeles del Estado como activo, mientras se generan pasivos crecientes. En la práctica, esto equivale a imprimir dinero sin respaldo. Luis Alberto Páez analista económico

Pero en esta campaña no se ha topado la propuesta de dinero electrónico, un tema que suele resultar polémico, sobre todo tras las declaraciones de Andrés Arauz, excandidato a la Vicepresidencia por ese partido político. El político correísta ha hablado de “ecuadólares”.

Una de sus declaraciones más controversiales ocurrió en abril de 2023 en un medio argentino. En ese entonces, Arauz señaló que su propuesta para Ecuador es la generación de medios de pago electrónicos, “un dinero digital de banca central ecuatoriana que permita aprovechar la dolarización, pero con medios de pagos domésticos, soberanos”.

Se trata de una especie de convertibilidad electrónica, en la que los dólares serían “absorbidos” y podrían ser utilizados para pagos internacionales.

¿Por qué el correísmo siempre ha incluido el dinero electrónico y el uso de reservas internacionales en sus planes de campaña? Para el analista económico Luis Alberto Páez, quien trabajó en el área de reservas internacionales del BCE, la propuesta correísta busca dinamizar la economía ecuatoriana a través de una inyección de liquidez, recurriendo a métodos heterodoxos o poco convencionales.

Si bien el dinero electrónico no es problemático en sí mismo cuando se respalda en una proporción de uno a uno (es decir, cuando por cada dólar digital existe un dólar físico real), el riesgo surge cuando se emiten más dólares electrónicos de los que realmente están respaldados. En ese escenario, se genera lo que se conoce como dinero inorgánico o, como lo ha denominado Andrés Arauz, “ecuadólares”.

Siempre ha existido cierto temor sobre si este tipo de sistema podría convertirse en una forma de emisión monetaria encubierta, que sería el principal riesgo. Sonia Zurita catedrática de la Espae

Páez sostiene que estas preocupaciones no son infundadas, ya que algo similar ocurrió con las operaciones de liquidez durante el correísmo: el Banco Central prestó dinero al Gobierno para conseguir dólares, recibiendo a cambio títulos de deuda y registrando contablemente nuevos dólares en el sistema. Arauz describió este mecanismo como “crear dólares de la nada”.

Sin embargo, Páez advierte que este proceso es riesgoso, ya que equivale a inyectar esteroides a una economía debilitada. Si bien puede generar alivio temporal, un descontrol en la emisión de “ecuadólares” podría derivar en una escasez de dólares reales, lo que llevaría al país a un escenario de posible salida de la dolarización.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió en el 2022 que las medidas tomadas durante el gobierno de Rafael Correa pudieron provocar una escasez de billetes y Ecuador podría haber enfrentado un mayor riesgo de crisis financiera, poniendo en riesgo los cimientos mismos de la dolarización.

Para Sonia Zurita, experta en banca y evaluación de inversiones de Espae-Escuela de Negocios de la Espol, es fundamental diferenciar entre dinero electrónico y billeteras digitales. A su criterio, lo ideal sería que estas iniciativas fueran impulsadas por el sector privado, fomentando especialmente su uso en pequeños negocios.

La otra propuesta de la RC

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó ayer, por unanimidad, la resolución presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, para la creación de una comisión ocasional encargada del tratamiento del proyecto de enmienda al artículo 303 de la Constitución, para reconocer expresamente al dólar como moneda oficial.

El proyecto, que cuenta con dictamen favorable de la Corte Constitucional, fue presentado en el año 2021 por el exasambleísta y actual alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

