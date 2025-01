Steve Hanke: “Ecuador debe cerrar el Banco Central y convertirlo en museo”

Este 9 de enero de 2025 se cumplen 25 años del decreto de dolarización de la economía ecuatoriana por parte de Jamil Mahuad. Steve Hanke, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Johns Hopkins, es conocido como el “Doctor del Dinero” y fue asesor del ministro de Finanzas de Ecuador, Carlos Julio Emanuele, entre 2001 y2002 para desplegar la dolarización en el país. También ha sido catalogado como el promotor de la dolarización en el mundo y ha asesorado a diversos gobiernos a escala global. Tras un pedido de entrevista de EXPRESO, Hanke decidió responder las preguntas de este Diario vía e-mail.

Los ganaderos refuerzan su plan de mejoramiento genético Leer más

- ¿Qué recuerda sobre la implementación de la dolarización en Ecuador y los desafíos que se enfrentaron en ese momento?

- Lo primero que recuerdo sobre la implementación de la dolarización en Ecuador es que el presidente Mahuad eligió una tasa de cambio de 25.000 sucres por dólar para la conversión. Consideré que esta tasa se seleccionó de manera arbitraria y era incorrecta. Como resultado de lo que pensé que era un valor excesivamente bajo para el sucre, sabía que tomaría mucho más tiempo para que la inflación de Ecuador convergiera con la de los Estados Unidos. Resultó que tenía razón. Lo segundo que recuerdo son todas las estupideces que se dijeron sobre por qué la dolarización era inapropiada y no funcionaría. Estas estupideces provenían de muchos sectores, incluyendo Michel Camdessus, quien era el director Gerente del FMI (Fondo Monetario Internacional); Rafael Correa, quien se convirtió en presidente de Ecuador; Paul Krugman, ganador del Premio Nobel de Economía en 2008; y muchas otras figuras destacadas. Estas ideas me resultaban divertidas porque yo acababa de diseñar e implementar la dolarización de Montenegro, donde era miembro del gobierno y principal asesor del presidente Milo Đukanović. En Montenegro, reemplazamos el dinar yugoslavo con el marco alemán en circunstancias muy difíciles en 1999, y funcionó perfectamente, como todas las dolarizaciones alrededor del mundo hasta ese momento. Por eso sabía que los críticos no sabían de lo que hablaban.

- ¿Cómo evalúa el desempeño económico de Ecuador durante los últimos 25 años bajo el régimen de dolarización?.

Lo mejor es no tener un banco central. En un sistema dolarizado, lo único que puede hacer es causar problemas.

- En general, la dolarización en Ecuador ha funcionado muy bien. Es el régimen monetario más duradero en la historia del país. Ha producido el periodo más largo de estabilidad económica en la historia de Ecuador. Esto se logró en circunstancias difíciles. La dolarización ha sobrevivido a dos golpes de Estado, dos incumplimientos innecesarios de deuda, una crisis financiera internacional en 2008, un terremoto devastador, un cambio constitucional y la pandemia de COVID. Quizás lo más importante es que sobrevivió al nefasto gobierno de Correa, que fue hostil a la dolarización y trabajó arduamente para socavarla. Como dicen, “para saber si algo es bueno hay que probarlo”, y esa es la razón por la cual la dolarización sigue siendo popular entre el público ecuatoriano.

- ¿Cuál considera que es la mayor fortaleza y la mayor limitación del sistema dolarizado de Ecuador?

- La fortaleza de la dolarización es que proporciona estabilidad monetaria y económica. Y aunque la estabilidad no lo es todo, sin estabilidad, todo es nada. Para países en desarrollo como Ecuador, no hay desventajas asociadas con reemplazar sus monedas domésticas inferiores con una moneda extranjera superior.

- ¿Qué reformas estructurales debería considerar Ecuador para revitalizar su economía dentro de un régimen dolarizado?.

- La lista de reformas estructurales que mejorarían el desempeño económico de Ecuador es larga. Sin embargo, lo primero que haría sería cerrar el banco central y convertirlo en un museo.

-¿Cuánta flexibilidad tiene Ecuador en su política fiscal sin un banco central propio?

- Ecuador tiene un banco central. Con la dolarización, no hay necesidad de un banco central, por lo que debería retirarse.

- ¿Cree que la dolarización sigue siendo sostenible para Ecuador a largo plazo, dado los problemas fiscales?

El sistema eléctrico que mantiene a Colombia sin restricción de energía Leer más

- Sí. En cuanto a la deuda de Ecuador, la constitución debería modificarse para incluir un freno al endeudamiento, como el que se introdujo en Suiza en 2003.

- ¿Qué señales de advertencia indicarían que la dolarización está en riesgo en Ecuador?

- La única señal de advertencia que indicaría un problema con la dolarización sería un colapso de los Estados Unidos.

- ¿Qué lecciones puede aprender Ecuador de otros países dolarizados?

- Con la dolarización, lo mejor es no tener un banco central. Después de todo, no hay necesidad de uno. En un sistema dolarizado, lo único que el banco central puede hacer es causar problemas.

- ¿Qué mensaje le daría a los responsables de la política ecuatoriana y a los ciudadanos sobre el futuro de la dolarización?

- El futuro de Ecuador es la dolarización.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ