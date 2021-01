El controvertido caso Isspol no tiene todavía responsables

Uno de los casos más emblemáticos de inversiones fallidas del Isspol es Ecuagran y no hay procesados.

Hasta ahora no hay un hecho concluyente que indique acciones penales en contra de quienes habrían cometido actos ilícitos en la negociación de alrededor de 800 millones de dólares del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

Han pasado ya más de tres meses desde el hallazgo de irregularidades en las inversiones del Isspol, tanto en operaciones nacionales como internacionales, y no se han iniciado procesos conocidos. Lo que sí queda claro es el sigilo que se mantiene sobre casos públicamente denunciados. Y en eso ha insistido la Superintendencia de Compañías y los accionistas y funcionarios de casas de valores.

Hasta julio de 2020 las casas de valores Activa, Adfinsa, Citadel, Ventura, Smart Capital, Accival constan como tenedoras de papales del seguro de la Policía. No hay detalles más que aquellos que han traspasado la barrera de lo extraoficial. Lo que sí existe es un informe del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale) con la ruta del dinero que está en análisis por parte de la Policía, en donde muestran cómo, desde dónde y quiénes movieron ese dinero.

Activa Casa de Valores es una de las que tiene una subcuenta abierta del Isspol por 2’404.360 dólares, sin embargo, Alexandra Echeverría, quien era gerente cuando se realizaron esas transacciones, no tiene detalles de esas inversiones, tipo de papel, empresa en la que se invirtió o quién dio las órdenes.

“No tengo ninguna representación legal de la compañía Activa Casa de Valores, sin embargo, procedo a atender sus inquietudes en virtud de la representación legal que ejercí en dicha compañía hasta el día 21 de septiembre del 2020, fecha en la cual presenté a la Junta General de Accionistas de dicha compañía la renuncia irrevocable al cargo de Gerente General que ostentaba a esa fecha”.

Evidencia. Hasta mediados del año pasado, IBMIntroducer Broker tenía más de 29 millones de dólares de Ibcorp (negociante de papeles de Isspol).

Debo aclarar –señala Echeverría-, que las casas de valores son las únicas entidades autorizadas a registrar cuentas de depósito en el Decevale y DCV del Banco Central del Ecuador, a través de las cuales dichas entidades abren subcuentas a nombre de las personas naturales y/o jurídicas que sean los comitentes de cada casa de valores, quienes contratan transacciones de compra o venta de títulos valores autorizados para ser negociados en el Mercado de Valores a través de las bolsas de valores del país.

Estas subcuentas pueden recibir depósitos de títulos de renta fija o variable. “Por lo tanto, queda claramente establecido que ningún comitente que haya contratado los servicios de una casa de valores mantiene cuenta de ninguna clase en las casas de valores con las cuales haya contratado. Las casas de valores tenemos obligación de mantener el sigilo bursátil con los comitentes, en consecuencia, ninguna casa de valores puede revelar información relacionada con las inversiones realizadas por sus comitentes.

El 26 de febrero de 2020, este que parece un boom de las casas de valores, se crea Asesoval, donde Alexandra Echeverría tiene 247.000 dólares de un capital social de 250 mil. Y aún mantiene acciones en Activa.

“En el caso de la compañía Asesoval Casa de Valores, de la cual soy la accionista mayoritaria, he consultado con la representante legal de la misma, quien me ha manifestado que dicha compañía no mantiene ni ha mantenido desde su constitución ninguna relación con el inversionista institucional que usted menciona”. EXPRESO le preguntó si el Isspol había realizado inversiones con Asesoval.

Mientras tanto, la Superintendencia de Compañías no habla con nombres ni apellidos, sino de haber iniciado “40 investigaciones de oficio, a varios partícipes del mercado de valores que intervinieron en las inversiones realizadas por el Instituto de Seguridad Social de la Policía, Ecuatoriana de Granos (Ecuagran) y Delcorporp, ambas en liquidación.

Algunas de estas han derivado en inicio de procesos de actuaciones previas y procedimientos administrativos sancionadores, así también se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía los casos en los que existe presunción de delitos.

“La Ley de Compañías en su artículo 358 dispone que “el proceso de intervención, así como la documentación relacionada con este, tendrá el carácter de reservado”, por lo cual nos vemos impedidos de mencionar la lista de las casas de valores intervenidas y sus motivos”, manifiesta la Superintendencia a EXPRESO.

Dos años antes de estas actuaciones de la Superintendencia hubo denuncias a varias entidades, incluida la Superintendencia, sobre irregularidades en inversiones de Isspol por más de 500 millones de dólares que este tenía en la casa de Valores Valpacífico. Las denuncias no tuvieron respuestas.

De hecho son esas denuncias los únicos documentos de respaldo para las investigaciones que realiza a la Policía Judicial, ya que tampoco se están haciendo en la Superintendencia de Bancos.

Sobre el Decevale por donde pasaron estas inversiones, la Superintendencia “en ejercicio de sus atribuciones, se encuentra realizando los controles pertinentes al Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores”.