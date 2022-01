En contratos de CNT hallan 2.107 robos de identidades

Es un hecho. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) ha decidido paralizar parte de los 351.557 procesos coactivos que viene ejecutando, luego de identificar y admitir que sobre ellos pesan algunas irregularidades. La más grave: la suplantación de identidades que hacía que la empresa telefónica busque cobrar deudas haciendo retenciones judiciales en los estados bancarios de personas que aseguran no haber recibido el servicio.

Esto último ha sido confirmado por la propia Fiscalía, ente que detectó 2.107 casos de suplantación de identidad suscitados entre los años 2017 y 2021, tras la denuncia que representaron miles de usuarios.

CNT anunció haber iniciado una revisión a estos procesos, la mayoría de ellos están registrados en la provincia del Guayas.

Diario EXPRESO conversó con Eduardo Rodríguez, quien lleva dos años en trámites para demostrar que con una cédula que le robaron suplantaron su identidad sacando un línea de celular en Milagro, cuando él vive en Guayaquil. “El monto que supuestamente debo es de 416 dólares, por esto mediante la acción coactiva me tienen bloqueadas dos cuentas bancarias. Es injusto que tenga que pagar por un servicio no solicitado”, dijo Rodríguez. Y no es el único caso como lo contó este Diario en su edición del pasado martes.

Por la grave situación la CNT reaccionó suspendiendo las acciones de coactiva hasta el 28 de febrero de este año; y solicitó que los ciudadanos denuncien los robos de identidad. Para facilitar la delación la empresa abrió el WhatsApp 0962316800 y la Defensoría del Pueblo a la vez solicitó que el ciudadano escriba sobre la irregularidad a freddy.viejo@dpe.gob.ec. Además de que también se debe demandar en la Fiscalía.

El año pasado, la Fiscalía General recibió 175 denuncias por el robo de identidad en contratos con CNT.

Las acciones que se están haciendo para depurar la lista de coactiva para Rodrigo Varela, director nacional del Mecanismo de Protección de Personas Usuarias y Consumidoras, de la Defensoría del Pueblo (DPE), es lo que se debió hacer desde hace mucho tiempo, porque el problema no es nuevo.

La Defensoría espera que con las denuncias y con la actitud de CNT se haga justicia. Si esto no funciona la institución actuará en tutela de los derechos de los afectados.

“Esto implica proteger los derechos de los ciudadanos. He abierto una investigación defensorial”, dijo el delegado provincial del Guayas, de la DPE, Freddy Viejó.

Agregó que va a vigilar los procesos, porque cuando la Fiscalía encuentra más de 2.000 robos de identidad el hecho ya no ocurre por un error, “ya tenemos que investigar qué mafia está actuando y es bueno que CNT tenga al actitud para colaborar, que es lo que está demostrando al suspender las acciones de coactiva para depurar la lista. Pero reitero que estas investigaciones deben dar un paso más allá y encontrar a los culpables”, manifestó.

El monto total de la cartera vencida que está en procesos coactivos es de más de 116,4 millones de dólares, según la CNT. Del total de cartera de CNT, que es más de 579 millones de dólares, un 20 % es lo que está en acción de coactiva. Por su parte CNT indicó a EXPRESO que ha empezado a verificar, reorganizar los procesos internos y validar las obligaciones en mora de los clientes y de los exclientes.

Se va a analizar cada caso que se denuncie, con el fin de evitar cualquier problema que afecte la economía de la ciudadanía o vulnere la seguridad jurídica, resaltó la CNT.