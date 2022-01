Afectados de CNT denuncian coactiva por deudas que niegan

El fin de semana las redes sociales fueron escenarios de quejas en contra de la Corporación Nacional de Telecomunicación (CNT). La denuncia ciudadana apunta a un proceso de coactiva que facilita a la entidad el cobro automático de valores en cuentas bancarias de personas por un servicio que nunca habrían recibido.

Estos son los cambios más importantes que incluye la reforma tributaria que regirá desde 2022 Leer más

EXPRESO pudo hablar con Vanessa, Poggo, una de las afectadas. Ella contó que se enteró del problema luego de revisar su estado de cuenta el pasado 31 de diciembre. Le habían debitado por el consumo de una línea de teléfono que, asegura, jamás ha utilizado. Esperó hasta el 3 de enero para acudir a la entidad. Solo ahí se enteró que tenía una deuda por $ 700. “Supuestamente he sacado esa línea en el 2003, cuando tenía 20 años de edad, cuando era estudiante de universidad y no trabajaba. Aparentemente la línea es de una dirección, Francisco de Orellana, donde nunca he vivido. Han suplantado mi identidad y quiero que CNT muestre el supuesto contrato. Pero hasta la fecha no me lo han entregado”, dijo.

Este Diario solicitó el domingo pasado una entrevista a las autoridades de la operadora telefónica estatal para conocer detalles del problema. No obstante, hasta ayer no hubo respuesta. A cambio CNT solo ha emitido un boletín donde admite que existen inconvenientes en el proceso de coactivas que sigue y que hoy generan reclamos. “Con el afán de resolver los problemas heredados de administraciones anteriores, la CNT, según resolución aprobada el domingo 9 de enero, ha decidido suspender los procesos de coactiva hasta el lunes 28 de febrero de este año”, señaló la empresa en un comunicado.

Defensoría del Pueblo Las personas que se sienten afectadas por el cobro por coactiva de una deuda que no tienen con CNT, que es por líneas fantasmas, pueden escribir la denuncia al correo: freddy.viejo@dpe.gob.ec y después ir a la Defensoría del Pueblo.

La CNT me ha comprometido solucionar mi caso. Espero que cumpla.

Vanessa Poggo

​CNT le cobra por coactiva una deuda que ella dice no tener

No obstante, el escueto comunicado no responde dudas. ¿Cuál es el número de afectados? ¿Cuántas órdenes de cobro tienen inconsistencias? ¿Se va a devolver los montos ya cobrados?

Según Poggo al acercarse a CNT a reclamar por su caso se enteró que solo en la provincia del Guayas la entidad sigue 90.000 juicios por deudas; no obstante, esta es una cifra que oficialmente no se ha confirmado.

CNT La Corporación Nacional de Telecomunicación (CNT) crea la línea de WhatsApp 0962316800 para recibir todas las denuncias relacionadas a los procesos de coactiva, analizar y tomar decisiones según cada uno de los casos.

Pero sin duda alguna Poggo no es la única afectada. En la lista también está Sole Ramírez, quien enfrenta un proceso de coactiva por $ 9.000, igual, por un servicio que dice nunca haber gozado. Ella apeló ante la institución y aunque demostró tener la razón, aún espera a que sus registros sean depurados.

Sobre si es legal el cobro mediante coactiva retirando el monto de una cuenta bancaria sin avisar, “ese es un acto común porque la cobranza se la encargan a abogados que solo quieren alcanzar esa meta, cobrar”, explicó la directora de la Tribuna del Consumidor, María José Troya.

En línea La Corporación Nacional de Telecomunicación desde el martes 1 de marzo de 2022 ofrece que todos los contratos por la prestación de servicios serán digitales. Se busca evitar la suplantación de identidad y falsificaciones.

Agregó que de confirmarse que la persona nunca sacó esa línea, esta tiene todo el derecho a reclamar, mediante la Fiscalía, e incluso pedir una indemnización por daños y perjuicios. Por ejemplo, a Poggo pudieron haberle afectado el pago de sus tarjetas de crédito.

La Defensoría del Pueblo también se pronunció ayer. Exhortó a las personas afectadas poner la denuncia en esta institución. “Vamos a investigar las líneas fantasmas que hay en CNT y a vigilar que se haga justicia a los afectados”, enfatizó Freddy Viejo González, delegado provincial del Guayas de la Defensoría del Pueblo.

Guayaquil: hallan cables de la CNT y piezas del mobiliario urbano en recicladoras Leer más

Pero CNT no solo deberá enfrentar reclamos por cobros a servicios supuestamente inexistentes. Hay otro tipo de quejas, y entre esas está la de César Viteri. Él cuenta que por erro no le descontaron cada mes el plan del celular y ahora lo obligan a hacer un solo pago de 500 dólares. Jorge Burgos dijo, en cambio, tener una deuda de 350 dólares y no poder acceder a convenios con la entidad para cumplir con ese haber.