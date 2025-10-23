Construcción del primer InterContinental en Ecuador: Invertirán $ 25 millones

El nuevo hotel de lujo se levantará en Samborondón y generará más de 200 empleos directos e indirectos

El grupo IHG Hotels & Resorts amplía su presencia en Ecuador con una inversión de $ 25 millones.

El grupo IHG Hotels & Resorts inició la construcción del primer hotel de su marca InterContinental en el país, ubicado en el cantón Samborondón. La obra demandará una inversión superior a $ 25 millones y apunta a abrir a inicios de 2027, según informó el Gobierno y la propia cadena.

RELACIONADAS Ecuador prohíbe exportación de cangrejos para proteger ecosistemas de manglar

El proyecto desarrollado junto a BPO Consulting y con SEMAICA, ODD Architects y Adriana Hoyos Design Studio como socios estratégicos marca el desembarco de la marca de lujo de IHG en Ecuador. La colocación de la primera piedra se realizó el 21 de octubre de 2025.

InterContinental Guayaquil contará con más de 100 habitaciones (101 en total, incluidas 11 suites y una suite presidencial), restaurante de especialidades con vista, lounge junto a la piscina, piscina en rooftop estilo resort, spa, gimnasio y un Club InterContinental. También tendrá 610 m² para eventos, con un salón para 300 personas.

¿Ecuador en la mira de Nestlé por recorte global de empleos? Esto dijo la empresa Leer más

Las autoridades destacaron el impacto económico y turístico. El viceministro de Turismo, Mateo Estrella, subrayó que la obra evidencia la capacidad del país para atraer grandes inversiones; mientras que Juan Carlos Santos Oberti, CEO de BPO, señaló que el hotel será un referente arquitectónico y motor de empleo. La construcción generará más de 200 plazas directas e indirectas.

RELACIONADAS La historia exportadora de Ecuador da un giro histórico en 2025

Para IHG, el proyecto amplía su presencia en Ecuador donde ya opera marcas como Holiday Inn y Holiday Inn Express, y consolida a Samborondón como polo de turismo corporativo y de lujo, por su cercanía a zonas comerciales y al aeropuerto de Guayaquil. La apertura está prevista para 2027.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ