Concesionarias esperan que el Gobierno desista de poner aranceles a carros híbridos

Pese a los anuncios de Finanzas, el sector ​confía en que las autoridades no den paso a reforma tributaria

El anuncio del ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, de analizar una nueva definición de autos híbridos en el país con el fin de establecer aranceles a esta gama de vehículos, deja por ahora sin cuidado al sector industrial automotriz que, confía en que esa pretensión solo quede en estudios.

Antes de esas declaraciones, dijo Genero Baldeón, director de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), el mismo Gobierno aseguró que tal reforma "no estaba planificada".

Eso fue lo que se dijo, cuenta, en una reunión con el mismo Ministro de Economía y Finanzas y representantes del Ministerio de Comercio Exterior y Servicio de Rentas Internas (SRI). "Allí nos informaron que no estaba planificada ninguna reforma tributaria para el presente año, incluso para el presente periodo del Gobierno y también, en relación con los aranceles en particular, fuimos informados que no se preveía ningún cambio, ni para subir, ni para bajar los aranceles a los vehículos", señaló.

No obstante, Baldeón dijo conocer que estos estudios continúan, pero la expectativa es que de considerarse una revisión de la política vigente, se convoque al sector para discutir sobre el tema.

En un oficio remitido a la Presidencia de la República, el pasado 27 de junio, la AEADE, hizo público su rechazo de una posible imposición de aranceles a los carros híbridos.

"Un vehículo híbrido en cualquier configuración o tipo es lo mejor para el Ecuador de hoy pues genera ahorro de hasta 40 % de consumo de combustible comparado con vehículos de combustión sin esta tecnología. Al haberse tomado la decisión de eliminar los subsidios a los combustibles, algo que como asociaciones felicitamos y respaldamos, la mejor compensación que se puede dar a los ecuatorianos que no forma parte de los gremios de transporte es el libre acceso a vehículos con estas tecnologías de ahorro, diseñados para generar eficiencia en el uso del combustible y en estos se incluyen todos los tipos de vehículos híbridos que actualmente se ofrecen en el Ecuador", señala el comunicado enviado al presidente Daniel Noboa.

De aplicarse una medida como esta, se explica en el oficio, se "colocaría en una seria desventaja a socios estratégicos que aún no han negociado acuerdos comerciales con el Ecuador".

El ministro Vega, el pasado 12 de julio, en una entrevista dijo que la política pública debe enfocarse en la electrificación de la movilidad. "Los vehículos que realmente tengan impulsión eléctrica y reduzcan el consumo de combustibles por temas ambientales", dijo Vega.

El ministro señaló que los "verdaderos híbridos son enchufables", que el auto también puede moverse con electricidad. También están los otros modelos que usan combustible y tienen internamente un mecanismo que almacena energía eléctrica con la movilidad del auto y reduce el consumo de combustible. Esos no están incentivados en otro país del mundo que no sea Ecuador", aseguró.

No obstante, para AEADE el intentar poner notas técnicas al arancel en estos momentos, sin el uso de criterios alineados con sistemas armonizados globales y con las mismas regulaciones que el país al momento tiene como es la INEN RTE 2656 de clasificación vehicular "es poner obstáculos técnicos al comercio con las graves consecuencias que esto ocasionaría una vez más a la seguridad jurídica del país".

Hasta el 2009, el Gobierno imponía un arancel del 40 % a los vehículos de este mercado. Una que vez este fue derogado, el incentivo sirvió para que creciera la demanda de este tipo de carros. De enero a mayo del 2024 se han vendido 5.712 unidades, una cifra superior a las 4.023 del mismo periodo del año pasado.

