Esteban Acosta: “Un arancel para los carros híbridos nos sacaría del mercado”

La firma automotriz japonesa, Suzuki, con amplia trayectoria en la industria a nivel mundial, hace un repaso de la evolución que ha tenido en el país y de los planes en un mercado desafiante.

- ¿Cómo ha sido el recorrido de la marca en estos tres años de estar en el mercado?

- Han sido tres años de comercializar una nueva generación de vehículos, bajo una misión país que ha implicado invertir en Ecuador. Por primera vez la firma suma activos por 60 millones de dólares. Antes estábamos bajo la marca de Chevrolet, hoy Suzuki tiene locales propios: tenemos 11 concesionarios y estamos por inaugurar uno más en agosto en Guayaquil (en la avenida Carlos Julio Arosemena).

- ¿Hacia adónde está la tendencia de la oferta? En un contexto en donde se anuncia la eliminación del subsidio a la gasolina, ¿la apuesta está en los carros híbridos?

- Fuimos uno de los primeros en apostar por los carros híbridos, pero los carros ligeros, compactos. Nosotros no tenemos vehículos que están sobre los $ 40.000, estamos hechos para la gente que busca su primer carro y en esa línea introdujimos el año pasado el modelo Swift, que es un vehículo híbrido, el más barato del mercado en esta rama ($ 17.000), y el que permite ahorrar hasta un 40 % de combustible.

En el 2023, vendimos 2.492 unidades híbridas, la meta para este año es incrementar las ventas hasta en un 50 %.

- ¿Cómo está compuesto el portafolio de oferta?

- Hoy tenemos ya siete modelos, de los cuales cuatro son híbridos, y de los cuales el Swift es el carro más vendido en el Ecuador. De lo que facturamos, está representando ya más de un 50 %.

- ¿Con la eliminación de subsidios prevén una mayor demanda? ¿Cómo se preparan?

- Nuestra meta sigue siendo impulsar las ventas de carros híbridos no solo por el beneficio ambiental que tiene, sino por su eficiencia en el consumo de combustible, y sobre todo porque desde el año 2009 Ecuador ofrece incentivos para motivar la compra de este tipo de carros: no tiene aranceles, no tiene ICE. Sin embargo, hay algo que nos viene preocupando y tiene que ver justamente con ese beneficio. Desde el diciembre del año pasado, ha habido varios intentos, desde la Asamblea, de eliminar estos beneficios, creando diferentes categorías para los híbridos. Eso preocupa porque hemos conocido que este tema se intenta reactivar y es grave porque si se hace en un contexto de focalización de subsidios a la gasolina, se estaría eliminando también una alternativa de ahorro para los consumidores.

- Y el Gobierno tendría otra oportunidad de recaudación.

- No porque tampoco esta medida generaría este efecto. Ya está en vigencia el nuevo acuerdo de libre comercio con China, que estipula un 0 % de arancel a los vehículos híbridos que vengan desde ese país, lo mismo pasará con el acuerdo de Corea, que está por regir y que establece que los aranceles de las partidas no pueden subir, lo cual puede causar un tema discriminatorio. Los carros que vienen de esos países no se afectan, pero los otros sí.

- Pero los acuerdos están para eso, para establecer preferencias arancelarias.

- Si los híbridos hubieran tenido arancel y a partir de ahí, con los acuerdos se los va bajando, es el beneficio de un TLC. Pero cuando usted tiene híbridos que tienen cero % de arancel y casi inmediatamente, posteriormente a la firma del acuerdo, usted a estos les pone arancel y ahí se convierte en discriminatorio y se crea una competencia desleal, porque ya venía 15 años dándose el beneficio a este tipo de carros.

- ¿Pero de dónde vienen los rumores de que esto se daría? ¿Se ha hablado con alguna autoridad?

- Sabemos que este tema se analiza, no es algo oficial aún, pero sabemos que se sigue discutiendo y eso es lo que preocupa si esto se aprueba de un día al otro, se está afectando también la seguridad jurídica. Mañana pueden sorprendernos, lo que queremos es alertar esto. Si se está debatiendo una eliminación de combustibles, pues lo que se debería hacer es fortalecer una política de incentivos a este tipo de vehículos. Al ecuatoriano hoy se le está diciendo, paga la gasolina ya los precios internacionales, sí, pero también es decirles ‘te tengo la solución’ y esa es el tener acceso a vehículos híbridos de cualquier marca.

- ¿Qué pasaría si esto llega a aprobarse?

- Antes del 2009 estos caros tenían un arancel del 40 %. De volver eso, nos sacaría del mercado de carros híbridos. Y nos marcaría un giro al negocio, sería un freno para un plan país, el hacer un freno a nuestras inversiones y nos llevaría a traer vehículos que consumen más gasolina y que son más contaminantes, pero eso no sería la solución.

