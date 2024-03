Las compras en línea crecen a razón de $ 1.000 millones anuales en Ecuador

A medida que la confianza de los consumidores en el uso de las plataformas digitales aumenta, cada vez suman más millones de dólares circulando en transacciones virtuales. Según cifras que maneja Mercado Libre, el comercio electrónico en Ecuuador cerró el 2023 con más de USD 5.000 millones en ventas totales, es decir alrededor de USD 1.000 millones más que en el 2022. Para este año, el portal de ventas en línea estima que el crecimiento será similar.

(Le invitamos a leer también: Compras ‘online’ se fortalecen, en medio del temor por salir)

La ropa y el turismo, lo más pedido del e-commerce Leer más

Esto va de la mano con un estudio realizado por la Universidad de Cambridge y el Foro Económico Mundial, denominado “El futuro del fintech global”, donde se describen características sobre esta industria tras el impacto de la Covid 19. Los datos que arroja este informe muestran cómo la infraestructura financiera digital crece en América Latina; y repercute de manera local. En Ecuador, el auge de soluciones fintech ha aumentado a 62 % desde el 2011 hasta la actualidad según el Banco Central. Este crecimiento facilita la inclusión financiera de una parte significativa de la población: se estima que un 25% más de ecuatorianos ahora tiene acceso a servicios financieros gracias a estas nuevas plataformas digitales.

“En estos tiempos de crisis de seguridad que vive el país, en medio de una declaratoria de Estado de Excepción, con restricciones de movilidad y un conflicto armado, el comercio electrónico parece consolidarse ya no solo como una opción sino como una solución. Es una oportunidad para miles de vendedores que se han sumado a las transacciones on line. Algo similar ocurrió en la pandemia, cuando las tiendas y los locales comerciales debieron cerrar a causa de las medidas de confinamiento. Eso implicó que muchos emprendedores se animarnn a vender sus productos a través de sistemas electrónicos y muchos compradores confiaran en este tipo de compras. El caso de hoy es similar, los compradores que se confinaron en sus casas por temor a sufrir asaltos, atentados o hechos de violencia, pueden acceder a la seguridad de la compra en internet, contando con respaldo en todas las transacciones y la posibilidad de devoluciones en caso de no estar conformes con el producto recibido”, aseguró Philippe Fossaert, CEO de Mercado Libre en Ecuador.

En la misma línea, Juan Ignacio Maturana, CEO de la billetera móvil Deuna, señala que se puede ver cómo la corriente fintech ha facilitado la expansión de pagos digitales a través de apps. “Este año esperamos llegar a 3,5 millones de usuarios. Como parte de esta evolución, seguiremos entregando valor a los usuarios y comercios, concentrándose en rubros donde hay alta repetición de compra y masivo uso de efectivo, como transporte, alimentación y compra de víveres”.

Según el estudio de Cambridge, existen factores favorables que podrían impulsar el crecimiento en América Latina de las fintech: la demanda del consumidor (67 %), el estado de la infraestructura financiera digital (40 %) y la disponibilidad de personal capacitado (38 %). Pero, por otro lado, hay factores que obstaculizan el desarrollo en la región como: un entorno regulatorio desfavorable (54 %), falta de financiamiento (46 %) y factores macroeconómicos (41 %).

Consejos de seguridad

En el caso de Mercado Libre, la firma asegura que ha incorporado varios niveles de seguridad en sus plataformas, tanto en su página web como en su aplicación móvil, como la geolocalización del producto adquirido desde el punto de salida (tienda) hasta su entrega en la dirección establecida por el cliente. De esta manera, se limitan los riesgos de posibles estafas o robos en el trayecto. Y recomienda a los usuarios los siguientes consejos “para una compra exitosa y segura”:

La venta en línea: cómo concretar negocios Leer más

Comprar en un sitio oficial. Es importante que la compra inicie y termine dentro de la página y la aplicación. Es preciso recordar que ya no existe ninguna transacción por fuera de la plataforma.

Registrarse. Antes de iniciar cualquier transacción, los sitios de comercio electrónico solicitarán la creación de una cuenta con los datos del usuario. Este primer paso permitirá una experiencia rápida y satisfactoria.

Descargar la aplicación móvil. El comercio electrónico móvil permite realizar transacciones desde cualquier lugar en donde esté el usuario. No se necesita una computadora para buscar y comprar los productos.

Aprovechar descuentos y facilidades de pago. Los usuarios pueden aprovechar ofertas que se publican con frecuencia. En la mayoría de los sitios se suele destacar categorías en oferta con una duración determinada. Además, existe la opción de pagos en cuotas: 3, 6 y hasta en 12 meses en productos seleccionados con cualquier tarjeta de crédito.

Usar filtros de búsqueda. Para mayor precisión en la búsqueda de ciertos productos, hay filtros que pueden hacer más sencilla la elección de los productos.

Usar las estimaciones de fecha de entrega. Es importante tomar en cuenta el tipo de envío que se elige en cada caso para no tener inconvenientes en el momento de la recepción de la compra.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ