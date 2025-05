¿Comprar por Temu y Amazon en Ecuador aumentarán de precio por decisión del Gobierno?

Hay un proyecto del Gobierno de Ecuador de poner aranceles al sistema del 4 x 4. Este régimen, que también se conoce como importación B, permite a las personas traer bienes desde el extranjero sin pagar aranceles o el impuesto al valor agregado, pero aplica solamente si el paquete no excede un peso de 4 kilogramos y no supera los 400 dólares. No importa en qué plataforma se compre, si entra en vigencia esta medida tendrán que pagar todos el arancel y hasta los que compren mediante Temu y Shein o cualquier tienda virtual y obviamente eso va a encarecer el producto. Por esto el gremio de los couriers en Ecuador indicó que poner esta medida es una contradicción con la política comercial del país. "Imponer restricciones a este tipo de importaciones va en contra del espíritu del Tratado de Libre Comercio con China y de la estrategia de apertura comercial impulsada por el Gobierno Nacional", remarcó la entidad.

Diario EXPRESO en artículos anteriores contó de estos planes del Gobierno de Ecuador y que había reuniones del gremio de los couriers con las autoridades, pero al parecer no llegaron a un acuerdo y ahora expresan que no están de acuerdo con la medida.

Por eso la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Mensajería y Courier (ASEMEC) manifiestó su rechazo a los aranceles. "Penalizar el mecanismo en sí mismo es una medida ineficaz y regresiva, que vulnera los derechos de quienes hacen un uso legítimo del mismo. Solo fortaleciendo la institucionalidad, la trazabilidad y el control se podrá garantizar un sistema justo, equilibrado y eficiente para todos", dijo el gremio.

Agregó que en momentos de emergencia nacional, como los cortes de energía eléctrica, las plataformas (Temu, Amazon, etc.) fueron fuente de abastecimiento de baterías, linternas, acumuladores de energía, cargadores necesarios para afrontar la crisis en los hogares ecuatorianos.



Los beneficios del sistema actual

Generación de empleo local dentro del servicio de Courier: De acuerdo con ASEMEC, este sector actualmente genera 40 mil plazas de trabajo.

Permite que un amplio segmento de la población acceda a productos que no se producen localmente a precios competitivos y de mejor calidad.

Se favorecen las zonas rurales: En las zonas rurales de Pichincha, el consumo de Courier alcanza el 40%, mientras que las zonas urbanas el 60 %. Guayaquil tiene un 35 % del consumo en zonas rurales y el 65% en zonas urbanas.

Fortalecimiento de la economía digital, tendencia a la que avanzan todos los países en el mundo. Esto a su vez genera mayor bancarización y democratización en el acceso al comercio electrónico e internet.

La imposición de tributos a los envíos por Courier, especialmente aquellos de bajo valor, representa un retroceso para la democratización del acceso a bienes de consumo, afectando de manera directa a miles de ciudadanos que han encontrado en estas plataformas una vía asequible, segura y rápida para adquirir productos esenciales que no están disponibles localmente, encareciendo su costo final, ampliando la brecha digital y económica, y socavando el derecho del consumidor a elegir, señaló Asemec.

Los efectos de poner arancel al sistema del 4 x 4

Una medida que castiga al ciudadano común, no a las personas que mal utilizan el mecanismo: Limita el acceso libre y equitativo a bienes de todo el mundo, sobre todo a migrantes, jóvenes, consumidores de toda condición social y familias que buscan complementar su consumo con productos que, en muchos casos, no están disponibles localmente o con mejores precios. Al aplicar un arancel a este mecanismo se castiga a la población, en lugar de fortalecer los controles que eviten el uso fraudulento del sistema, indicó Asemec.

Incentivo al contrabando, no solo a través del maleteo, sino también por las fronteras donde los controles son limitados. Esto contravendría los principios del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC, al promover flujos comerciales no regulados y no transparentes. En este sentido, ASEMEC plantea el fortalecimiento de los controles en el uso de la Categoría B, a través de herramientas eficaces para identificar y sancionar abusos.

Impacto social significativo: El sistema de Courier beneficia a una amplia gama de consumidores, incluidos los sectores de la población con menor poder adquisitivo y migrantes, que de otro modo no tendrían acceso a estos productos internacionales y no podrían hacer envíos a sus familiares en Ecuador.

Pérdida de competitividad en la logística.

La Asociación Ecuatoriana de Empresas de Mensajería y Courier (ASEMEC) manifiesta su preocupación a la intención de imponer restricciones arancelarias a las importaciones realizadas bajo la Categoría B. Esto debido a que la medida, que ya fue aplicada en 2014 sin éxito, generó efectos contraproducentes como el incremento del contrabando, el maleteo, la informalidad y una clara afectación a los consumidores ecuatorianos.

ASEMEC ha sido informada que el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca tiene previsto imponer un arancel a cada paquete importado. Por supuestas afectaciones a la industria nacional textil nacional.

