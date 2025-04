La venta por couriers a EE. UU. se encarece y afecta a las pymes

La paquetería entre los 800 y 2.500 dólares ya no pasará por un proceso simplificado y rápido

Las exportaciones a Estados Unidos que hacen los negocios pequeños, a través de los couriers, serán más caras. Por ejemplo, en el caso de artesanías, tejidos, flores, zapatos. Incluso se pagará más por la traída de un repuesto que venga desde China y haga transbordo en el país norteamericano.

Los paquetes cuyo valor esté entre 800 y 2.500 dólares van a pagar más aranceles; ya no tienen el privilegio de pasar por un proceso simplificado y rápido. Esto, que es parte de las nuevas medidas arancelarias creadas por el gobierno de Donald Trump, llevó a la empresa DHL a suspender de manera temporal el envío de productos que están en ese rango de costos y que son del B2C (Business to Consumer).

DHL explicó, en un comunicado oficial, que los envíos desde todos los países con un valor superior a 800 dólares ahora requieren un proceso de entrada formal en los Estados Unidos. Anteriormente, los envíos valorados entre 800 y 2.500 dólares podían despacharse utilizando un proceso informal, simplificado y más rápido.

Ahora los envíos a partir de 800 dólares deben pasar por un proceso individual de despacho formal. Para su procesamiento puede requerirse información adicional y/o documentos de respaldo. Esto podría incluir la prueba del país de origen de los productos.

Además, todas las entradas formales deben incluir el Número de Identificación Fiscal del destinatario final (TIN), que puede ser el Número de Seguro Social (SSN) o el Número de Identificación del Empleador (EIN), junto con la documentación necesaria de respaldo.

DHL agregó que por todo esto tiene demoras de varios días en los tiempos de tránsito hacia Estados Unidos. Entonces, para hacer frente a esta situación, desde ayer (21 de abril de 2025) hasta nuevo aviso suspende los envíos B2C (Business to Consumer) dirigidos a personas físicas en EE. UU. cuyo valor declarado exceda los 800 dólares.

La empresa destacó que los envíos con valor inferior a 800 dólares no se ven afectados por esta suspensión. Además, los envíos B2B (Business to Business) a empresas en Estados Unidos con valor superior a 800 dólares no están suspendidos, aunque también podrían enfrentar demoras.

Estados Unidos Elimina el tratamiento de minimis para todos los productos cuyo país de origen sea China, Hong Kong y Macao.

¿Afectará a Ecuador?

“Afectará a todos los países que exporten a Estados Unidos a partir de 800 dólares”, dijo a Diario EXPRESO el economista y experto en comercio exterior Eddy Astudillo, quien agregó que por las medidas arancelarias de Estados Unidos habrá mayores costos que pagar y mayores tiempos en el proceso de exportar.

Esto a su vez impactará directamente en el comercio electrónico transfronterizo. Y hasta los consumidores que dependen de productos especializados del extranjero serán afectados.

“Incluso va a limitar las exportaciones a Estados Unidos de las pequeñas y medianas empresas (pymes) por los valores adicionales que se deberán pagar”, explicó Astudillo.

Hay expertos que opinan que la medida norteamericana podría afectar incluso a las empresas generales. “Será más caro traer un repuesto desde China que haga transbordo por Estados Unidos”, indicó Leonardo Herrera, gerente de Leyca’s Shop.

Herrera puso un ejemplo. Si el repuesto viene de China o de Europa y cuesta 1.000 dólares, más o menos pagarían en aranceles 200 dólares y por los servicios del courier unos 300 dólares; al hacer transbordo en Miami, en lugar de pagar 1.300 dólares va a cancelar 1.500 dólares. Enfatizó que el arancel a pagar depende de algunas variables, por lo tanto el ejemplo solo da una idea somera, sin que estos sean valores fijos.

Según Herrera, es posible que otros couriers sigan el camino de DHL, hasta tener la estrategia de contar con todos los requisitos que ahora exige el país norteamericano y mediante una táctica poder bajar los tiempos en los nuevos trámites.

Existe la opción de que el transbordo del repuesto que venga de China o de Europa no se haga por Estados Unidos, pero eso lo decide cada cliente, “porque se corre más riesgo de que se pierda. La situación todavía se está analizando, pero quizás existan clientes que ahora hagan el pedido a China, pero que llegué primero a Panamá y luego a Ecuador”, manifestó Herrera.



¿Se puede segmentar el volumen de envíos?

“Hay que tener cuidado, eso se puede interpretar como un intento de evadir impuestos y luego tendría problemas con las autoridades”, advirtió.

La afectación será para todos los couriers y todos los países, porque las pymes ahora tienen que hacer un trámite formal que va a implicar costos asociados no solo de los aranceles, sino del bodegaje, mientras se hace el trámite, aparte del manejo de los honorarios de los agentes y demás, enfatizó Servientrega.

El sistema 4x4

El sistema 4x4, que consiste en enviar paquetes de hasta 4 kilos y por un valor de hasta 400 dólares, no se verá afectado por la nueva norma de aranceles de Estados Unidos, señaló Herrera.

El sistema es usado por los ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior, pero este envío es con fines comerciales.

El Comité de Comercio Exterior de Ecuador (Comex) establece un límite anual de 1.600 dólares para compras mediante este sistema. Si se excede este límite, se deben pagar los aranceles correspondientes.

Herrera reiteró que habrá impacto para las pymes que hacen exportaciones mediante los couriers por valores de 800 a 2.500 dólares. Por ejemplo, entre octubre y diciembre es cuando más se llevan artesanías ecuatorianas a Estados Unidos, para los regalos navideños.

Hay que ver cómo se organizan en estos cinco meses y cuál será la respuesta del cliente final, porque el artículo costará más, precisamente por el incremento de aranceles que cobra ahora el gobierno de Trump.

