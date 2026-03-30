¿Cómo operarán los bancos en Ecuador durante el feriado de Semana Santa 2026?"

Las agencias no atenderán del 3 al 5 de abril. Cajeros automáticos, CNB y banca digital seguirán activos en todo el país

Una opción en los días de feriado es usar los cajeros automáticos de los bancos, donde se puede retirar y depositar.

El feriado de Semana Santa 2026 arranca este viernes 3 de abril con el Viernes Santo, jornada de descanso obligatorio y no recuperable a escala nacional. Al coincidir con el fin de semana, el asueto configura un bloque de tres días consecutivos sin actividad presencial en las oficinas bancarias del país.

Ante este escenario, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) emitió un comunicado en el que garantiza la continuidad de los servicios financieros durante todo el periodo. Según el gremio, los bancos privados mantendrán operativos sus principales canales alternativos para que los usuarios puedan realizar transacciones sin interrupciones desde cualquier punto del territorio.

¿Qué canales estarán disponibles durante el feriado?



Los usuarios podrán acceder a tres vías de atención que funcionan incluso en días no laborables.

La primera son los cajeros automáticos, una red de aproximadamente 4.956 equipos distribuidos en todo el país, donde es posible efectuar retiros de efectivo y depósitos las 24 horas. La segunda opción son los corresponsales no bancarios (CNB), que superan los 46.000 puntos habilitados en los 221 cantones de Ecuador. Estos se encuentran ubicados en tiendas, bazares, farmacias, supermercados y otros comercios, y permiten realizar transferencias, retiros y pagos de servicios de manera ágil, sin necesidad de acudir a una agencia. El tercer canal es la banca digital, que permite operar desde celulares, tabletas y computadoras a través de las aplicaciones móviles y portales web de cada entidad. Según datos de Asobanca, cerca del 90 % de los servicios bancarios más utilizados ya están disponibles por medios digitales, lo que convierte a esta alternativa en la más versátil del sistema.

¿Qué recomienda Asobanca a los clientes del sistema financiero?



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El gremio bancario pide a la ciudadanía consultar, a través de los canales oficiales de cada entidad, la disponibilidad específica de servicios y puntos de atención durante el asueto. Algunas agencias ubicadas en centros comerciales podrían manejar horarios diferidos, pero esto varía según cada banco.

Asobanca también insta a priorizar los canales digitales, a los que califica como más cómodos, seguros y rápidos para realizar transacciones durante los días de descanso. La recomendación apunta a reducir desplazamientos innecesarios y aprovechar la infraestructura tecnológica que la banca ha fortalecido en los últimos años.

¿Cómo protegerse de estafas digitales durante el feriado?



El gremio bancario pide a la ciudadanía consultar, a través de los canales oficiales de cada entidad, la disponibilidad específica de servicios y puntos de atención durante el asueto. Algunas agencias ubicadas en centros comerciales podrían manejar horarios diferidos, pero esto varía según cada banco.

Asobanca también brinda recomendaciones de seguridad para quienes necesiten realizar operaciones durante estos tres días. Para retiros y depósitos de montos altos, el gremio aconseja solicitar acompañamiento policial llamando al ECU 911 o acudiendo a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) más cercana, un servicio gratuito.

Además, pide no comentar movimientos financieros con personas desconocidas y utilizar cajeros ubicados en zonas concurridas, preferiblemente en horarios de mayor movimiento.

Al usar cajeros automáticos, la entidad recomienda verificar que no haya objetos extraños en las ranuras o el teclado antes de operar, no aceptar ayuda de desconocidos y mantener los documentos personales a la vista durante la transacción.

En cuanto a transacciones digitales, Asobanca aconseja preferir los canales electrónicos por ser más cómodos y seguros, no hacer clic en enlaces de mensajes o correos no solicitados, y desconfiar de comunicaciones con tácticas de urgencia como "verifica tu cuenta ahora" o "evita el bloqueo de tu tarjeta".

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A estas recomendaciones se suma una alerta adicional por el incremento de fraudes con inteligencia artificial en Ecuador.

En las últimas semanas, especialistas en ciberseguridad han advertido que los ciberdelincuentes emplean clonación de voz y suplantación de identidad de entidades financieras para obtener datos bancarios.

Ante este panorama, se recomienda activar la verificación en dos pasos en las aplicaciones bancarias e ingresar siempre la dirección del banco directamente en el navegador. Los bancos nunca solicitan contraseñas ni datos sensibles por teléfono, correo o mensajería.

La operación presencial en las agencias bancarias se normalizará el lunes 6 de abril, una vez concluido el periodo de descanso.

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