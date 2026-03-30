Caso Sinohydro: Carmigniani recusa a juez por columna en la que lo calificó de inepto

Eduardo Carmigniani figura como procesado por supuesta complicidad en un delito de cohecho en el caso Sinohydro.

Eduardo Carmigniani presentó ante la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia una demanda formal de recusación en contra del juez Julio Inga Yanza, magistrado sorteado para conocer el proceso penal en el que Carmigniani figura como procesado por supuesta complicidad en un delito de cohecho en el caso Sinohydro.

Te invitamos a leer: Olavo Hernández, el juez ideal de la metida de mano a la justicia

La recusación, presentada ante los jueces Manuel Cabrera Esquivel y Daniella Camacho Herold —los otros integrantes del tribunal que no están recusados—, se sustenta en una columna de opinión que el propio Carmigniani publicó en Diario EXPRESO el 25 de julio de 2024, en la que -muchos tiempo antes de que le tocase conocer el caso Sinohydro- fustigó públicamente al juez Inga.

Las palabras que originaron el conflicto

En dicha columna, titulada "El 'juez' Inga y el Joker", Carmigniani afirmó que el magistrado "calienta la silla como si fuese juez en la Corte Nacional" y que "claramente no tiene actitud o aptitud para ser juez". Llegó incluso a señalar que, "si algo tuviese de dignidad, debiera renunciar de inmediato". Estas afirmaciones, sostuvo en su escrito, generan una enemistad manifiesta que hace imposible que el juez lo juzgue con la imparcialidad garantizada por el artículo 76 de la Constitución.

"Esas dudas mías son perfectamente objetivas, dada la naturaleza de los términos en que me referí, respecto de él, en una columna pública de opinión", argumentó Carmigniani en el documento, invocando además jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que obliga a los jueces a apartarse de una causa cuando exista cualquier motivo o duda que afecte la integridad del tribunal como órgano imparcial.

Inga se niega a excusarse

Antes de presentar la recusación formal, Carmigniani solicitó al propio juez Inga que se excusara voluntariamente del proceso, con el fin de evitar las dilaciones procesales que implica una recusación. Sin embargo, el magistrado rechazó esa petición mediante un escrito del 24 de marzo de 2026, en el que argumentó que la supuesta enemistad "nace de la propia percepción y/o posición muy personal" del abogado.

Caso Sinohydro: llamados a juicio presentan recursos de aclaración y ampliación Leer más

Para Carmigniani esa respuesta no es admisible. "No se trata de que el juez Inga diga que no es mi enemigo. Se trata de que no ha podido desterrar, en este caso, mis dudas sobre su posible comportamiento parcializado en mi contra", señala el escrito de recusación, que invoca el numeral 8 del artículo 572 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) como causal específica.

Pruebas y procedimiento

Como respaldo probatorio, Carmigniani aportó la columna periodística original publicada en Diario EXPRESO, una copia certificada de su pedido de excusa y el escrito con el que el juez Inga se negó a inhibirse. El trámite deberá seguir el procedimiento establecido en los artículos 27 y siguientes del COGEP.

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUÍ