Caso Sinohydro: llamados a juicio presentan recursos de aclaración y ampliación

El conjuez Olavo Hernández suspendió la audiencia hasta la tarde de este 9 de diciembre de 2025 para anunciar su decisión

La audiencia se retomará a las 18:30 del 9 de diciembre de 2025.

Tras el llamamiento a juicio a 21 de los 24 señalados de presunto cohecho en el denominado caso Sinohydro, los imputados que irán a la etapa de juzgamiento presentaron recursos horizontales de aclaración y ampliación sobre la decisión de conjuez nacional Olavo Hernández.

Este 9 de diciembre de 2025, el conjuez terminó de exponer su auto de llamamiento a juicio para los procesados señalados por Fiscalía General del Estado como presuntos autores o cómplices de presunto cohecho en los contratos para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

Entre los imputados llamados a juicio está el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno y hermanos Edwin y Guillermo Moreno. Asimismo, el magistrado resolvió el sobreseimiento de de los ciudadanos chinos Wu Yu y Liu Aisheng, exrepresentantes de Sinohydro en Ecuador, así como la contadora de la empresa Recorsa, Rocío Guerrero.

Procesados piden aclarar su participación en el presunto cohecho

Tras terminar su auto de llamamiento a juico, el fiscal general subrogante Carlos Alarcón solicitó al conjuez Hernández se revisen las medidas cautelares dictadas. Sin embargo, el magistrado no dio paso al pedido de Fiscalía.

Por otro lado, la mayoría de procesados presentaron recursos de aclaración y ampliación para especificar los supuestos hechos que motivaron la decisión del conjuez. Por ejemplo, la defensa de Conto Patiño solicitó se aclare quienes serían los supuestos cómplices que lo ayudaron a cometer el cohecho, así como aclarar las consideraciones tomadas para cambiar la medida cautelar de presentación personal ante autoridad competente.

Las defensas de los hijos de Conto Patiño, por su lado, solicitaron que se aclare cómplices de quiénes habrían sido para ayudar a cometer el presunto cohecho. En el caso de su nieta, Priscila Burneo, quien sufrió un quebranto de salud en plena audiencia, su defensa también solicitó que se aclare por qué no fueron tomados en cuenta cinco peritajes que constan en el expediente.

En el caso del abogado Eduardo Carmigniani, su defensa solicitó que se aclare el hecho concreto por el cual se emitió el llamamiento a juicio, especificando la fecha exacta que, como cómplice, coadyuvó a la entrega de dadivas. También pidió se precise cómplice de qué autor directo fue, el inicio o presunción que indique a qué funcionario público entregó y ofreció dadivas; y aclarar las razones por las que no se valoró las pericias. También se solicitó se analice la posibilidad de retirar el grillete electrónico que porta.

El fiscal general subrogante Carlos Alarcón respondió a las peticiones de los procesados que el auto de llamamiento a juicio del conjuez Olavo Hernández es claro y no requiere de aclaración ni ampliación. Por su lado, el magistrado resolvió suspender la diligencia hasta las 18:30 de este 9 de diciembre de 2025 para analizar su decisión sobre los pedidos de los imputados.

Audiencia del caso Sinohydro avanza con la revisión de cargos a 24 procesados por presunto cohecho. foto: Expreso

El expresidente Lenín Moreno y su familia son llamados a juicio

En la primera jornada de la diligencia, el conjuez nacional Olavo Hernández resolvió llamar a juicio por presunto cohecho al expresidente Lenín Moreno y a su familia. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Moreno es señalado como autor directo del delito, mientras que su esposa e hija son acusadas como cómplices del presunto cohecho.

Según la resolución del magistrado Hernández, más 58 millones de dólares en sobornos fueron pagados a la familia del lobista Conto Patiño y más de un millón de dólares a favor de la familia de Lenín Moreno. Esto, según acotó, muestra que hay suficientes evidencias que hacen presumir que el expresidente recibió beneficios de Sinohydro que fueron canalizados por parte de sus amigos María Patiño y Xavier Macías y las empresas Recorsa e Ina Investment Corporation.

En el caso Sinohydro, la Fiscalía presentó 28 elementos de convicción comunes y 602 individuales. Gran parte de la trama gira en torno al empresario Conto Patiño, su hija María Patiño y su yerno Xavier Macías Carmigniani, quienes, a través de la empresa Recorsa, habrían recibido el 4 % del valor total del contrato, equivalente a más de 76 millones de dólares en cuentas de Panamá. Parte de esos fondos, según la Fiscalía, se habrían direccionado a familiares de Patiño, a la familia Moreno y a funcionarios vinculados al contrato.

