Sinohydro: conjuez niega pedidos de procesados y deja intacta la etapa de juzgamiento

El conjuez nacional Olavo Hernández recordó que varios de los pedidos serán abordados en la audiencia de juicio

El conjuez nacional Olavo Hernández resolvió, este 9 de diciembre de 2025, negar los recursos de aclaración y ampliación que varios de los 21 procesados llamados a juicio presentaron de viva voz durante la audiencia preparatoria del caso Sinohydro.

Tras culminar con la exposición de quiénes fueron llamados a etapa de juzgamiento, varios de los procesados presentaron recursos de aclaración y ampliación. Entre los sujetos procesales que lo hicieron están el expresidente Lenín Moreno y su familia, así como Conto Patiño y sus familiares.

En la mayoría de casos, los procesados pidieron al juez que detalle los vínculos entre los acusados de ser autores directos y cómplices del presunto cohecho investigado en el caso Sinohydro. Otros, en cambio, solicitaron que se aclaren los cambios realizados a las medidas cautelares.

La Corte Nacional de Justicia retoma el 9 de diciembre la audiencia del caso Sinohydro, donde 24 personas son procesadas por presunto cohecho en la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.



Más información: https://t.co/gW8ed2FtEC pic.twitter.com/wZVc46AQuq — Diario Expreso (@Expresoec) December 9, 2025

La peticiones de los procesados serán abordadas en el juicio

Tras un receso de una hora, el conjuez Olavo Hernández resolvió negar los pedidos hechos por los imputados en el caso Sinohydro. La decisión decisión la fundamentó en la premisa de que el auto de llamamiento a juicio fue claro y que el resto de observaciones al proceso se harán en el juicio.

En el caso del expresidente Lenín Moreno, que su defensa solicitó se aclare la modificación de su medida cautelar, teniendo que presentarse con más frecuencia ante la autoridad competente, el magistrado recordó que negó el pedido inicial de Fiscalía de que Moreno se presente en Ecuador, pese a residir en el extranjero, y que, a modo de equilibrio, aumentó la frecuencia de las presentaciones.

Por otro lado, respecto a la supuesta desatención a pruebas alegadas por procesados como Eduardo Carmigniani y Priscila Burneo, el conjuez recordó que la etapa de auto de llamamiento a juicio no se valoran los elementos de convicción, sino la sola presunción. En ese sentido, sostuvo que aquellas pruebas supuestamente ignoradas serán tratas en la etapa de juzgamiento.

🚨 #ATENCIÓN



Conjuez de la @CorteNacional de Justicia llama a juicio a 21 personas procesadas en el #CasoSinohydro.



📌 Conoce más detalles aquí. ⬇️ pic.twitter.com/g5sND8Lmhg — Corte Nacional de Justicia (@CorteNacional) December 9, 2025

Caso Sinohydro: 21 procesados y tres sobreseídos de presunto cohecho

El conjuez nacional Olavo Hernández culminó este 9 de diciembre de 2025 la audiencia preparatoria de juicio en el denominado caso Sinohydro. 21 de los 24 procesados por presunto cohecho fueron llamados a juicio, según la decisión del magistrado.

RELACIONADAS Juez excluye a dos de Sinohydro y llama a juicio a Lenín Moreno y su familia

Los tres sobreseídos se trata de los ciudadanos chinos Wu Yu y Liu Aisheng, ambos exrepresentantes de Sinohydro en Ecuador; y Rocío Guerrero, contadora de la empresa Recorsa. De acuerdo con el conjuez, no hubo elementos que lleven a deducir su presunta participación en el delito.

Al finalizar la audiencia, el magistrado Hernández pidió que se remita el expediente para que se realice el sorteo del tribunal de la Corte Nacional de Justicia que se hará cargo de la nueva etapa de juzgamiento del caso Sinohydro.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!