Ranking FIFA: cómo llega Ecuador antes de su último amistoso en Europa

Tras igualar ante Marruecos, Ecuador consolida su lugar en el escalafón mundial previo al gran desafío contra Países Bajos

Ecuador y Países Bajos se enfrentaron en el Mundial de Qatar 2022.

Ecuador mantiene su vigencia en el Ranking FIFA. Tras un intenso empate 1-1 contra Marruecos, el equipo de Sebastián Beccacece se consolida en la casilla 23, listo para medir fuerzas contra Países Bajos.

La Selección de Ecuador ha demostrado que no solo compite, sino que se planta con jerarquía ante los colosos del fútbol mundial. En la actualización más reciente del escalafón de la FIFA, el combinado nacional conservó el puesto 23 con un total de 1.593,24 puntos, una cifra que refleja la estabilidad del proceso actual tras cerrar el 2025 en la misma ubicación.

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Un empate con sabor a crecimiento

El camino hacia este puesto no estuvo exento de emociones. En su último amistoso, la Tricolor dividió honores (1-1) frente a Marruecos, vigente potencia africana. Aunque la victoria se escapó en los suspiros finales debido a un gol de Neil Aynaoui al minuto 89, el funcionamiento colectivo dejó sensaciones positivas.

John Yeboah festeja el gol anotado para Ecuador en el amistoso ante Marruecos. AFP

Claves del rendimiento tricolor:

Solidez defensiva: Con Willian Pacho como estandarte en la zaga.

Control del mediocampo: Moisés Caicedo volvió a dictar el ritmo del juego, neutralizando a figuras de la talla de Achraf Hakimi.

Desequilibrio ofensivo: John Yeboah, tras una asistencia de Gonzalo Plata, fue el encargado de poner a celebrar al país.

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El desafío: Países Bajos en el horizonte

El próximo examen para los dirigidos por Beccacece será este martes 31 de marzo (13:45 hora de Ecuador). El rival, Países Bajos, llega en un estado de forma envidiable tras trepar al sexto lugar del mundo luego de vencer a Noruega.

Para Ecuador, este duelo es mucho más que un amistoso; es la oportunidad de extender una racha histórica de 16 partidos sin conocer la derrota (10 empates y 6 triunfos). Una victoria ante los neerlandeses no solo elevaría la moral del grupo, sino que podría impulsar a la Tri hacia el Top 20 del ranking global justo antes de la cita mundialista.

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