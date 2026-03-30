Johan Martínez: la joya de IDV que el Newcastle fichó sin debutar profesionalmente

El extremo de 16 años era seguido desde hace meses por clubes ingleses. Newcastle logró cerrar el acuerdo antes que Chelsea

Johan Martínez, extremo ecuatoriano surgido en las divisiones formativas de Independiente del Vale.

Johan Martínez es el nuevo canterano de Independiente del Valle que jugará en Europa sin haber debutado aún con el primer equipo.

El cuadro rayado alcanzó un acuerdo con el Newcastle de Inglaterra para traspasar al habilidoso extremo nacido en 2009. La operación se hará oficial cuando cumpla la mayoría de edad, según reveló Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes europeo.

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“El talentoso jugador se unirá al equipo apenas cumpla 18 años, tras un acuerdo verbal. Los clubes esperan firmar los documentos esta semana”, publicó Romano en su cuenta de X.

Las Urracas le ganaron la pulseada al Chelsea. Semanas atrás, medios británicos informaron que ambos clubes intensificaron su interés para quedarse con los derechos del jugador antes de que su valor aumente por su talento.

Así juega Johan Martínez, la promesa ecuatoriana que jugará en Newcastle





Johan Martinez (16 años) es el nuevo futbolista del Newcastle. Fabuloso como Independiente del Valle ya ni necesita ver a sus jóvenes debutar en primera para ser transferidos directo a la Premier League. Van 4 vendidos en 5 meses.



¡Se ve talentoso! pic.twitter.com/HJneUsXiqp — Santiago Bucaram López (@santiagobucaram) March 30, 2026

Martínez, actualmente con 16 años, destaca por su verticalidad y desequilibrio en el uno contra uno. Además, su capacidad de jugar con ambas piernas le permite desempeñarse por las dos bandas, convirtiéndose en un futbolista difícil de descifrar.

Para el Newcastle, esta incorporación representa una pieza clave dentro de su reestructuración, enfocada en captar talento sudamericano antes que los gigantes del Big Six intervengan.

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Independiente del Valle, fábrica de talentos para Europa

Sigue llamando la atención la capacidad de Independiente del Valle para vender a sus promesas antes de su debut profesional. Solo en los últimos cinco meses, el club ha transferido a cuatro futbolistas formados en el complejo Valle de los Sueños al fútbol europeo.

Al futuro traspaso de Martínez se suman los gemelos Edwin y Holger Quintero, fichados por el Arsenal, y Deinner Ordóñez, zaguero adquirido por el Chelsea.

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