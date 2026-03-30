Ecuador vs Países Bajos: La Tri viaja a Eindhoven para su último examen en Europa

La selección ecuatoriana deja Madrid y enfrenta a Países Bajos con bajas sensibles, pensando en el Mundial 2026

Angelo Preciado disputa un balón dividido frente a la marca de Daley Blind

La selección de Ecuador se despide de Madrid y pone rumbo a Eindhoven para afrontar su segundo amistoso en Europa, esta vez ante Países Bajos, en un duelo que marcará el cierre del parón internacional este 31 de marzo de 2026.

Últimos ajustes antes del viaje

La Tricolor cumplió su última jornada de entrenamientos en el estadio Butarque, casa del CD Leganés, donde el cuerpo técnico afinó detalles tácticos y físicos antes del traslado a territorio neerlandés.

Ecuador cierra así su concentración en Madrid, ciudad que sirvió como base para preparar los dos compromisos amistosos de esta gira europea.

Los jugadores de la Selección de Ecuador previo al entrenamiento. @LaTri

Bajas que preocupan en la Tri

El combinado ecuatoriano afrontará este compromiso con ausencias importantes. Piero Hincapié y Denil Castillo quedaron fuera de la convocatoria tras el duelo ante Marruecos, disputado en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Estas bajas obligan a replantear el esquema, especialmente en defensa y mediocampo, donde el equipo pierde variantes y equilibrio.

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Un rival de mayor exigencia

El choque ante Países Bajos representa una prueba más compleja para Ecuador. El equipo europeo llega con una base consolidada y un estilo de juego que exigirá máxima concentración a la Tri.

Más allá del resultado, el partido servirá para que el cuerpo técnico evalúe alternativas, dé minutos a nuevos nombres y consolide una idea de juego de cara a los retos oficiales.

Pensando en el Mundial 2026

Este amistoso forma parte del proceso de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, donde Ecuador ya tiene definido su camino en el Grupo E junto a Alemania, Curaçao y Costa de Marfil.

El duelo en Eindhoven no solo cerrará la fecha FIFA, sino que también será un termómetro clave para medir el nivel competitivo del equipo ante rivales de élite.

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