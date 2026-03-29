Ecuador vs Países Bajos: La Tri afronta una de sus últimas pruebas antes del Mundial FIFA 2026

Hay partidos que no definen títulos, pero sí respuestas. Y este es uno de esos. La Selección de Ecuador vuelve a la cancha con la urgencia de afinar su juego y despejar dudas, esta vez frente a Países Bajos, en un amistoso internacional que pone a prueba su presente.

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El escenario será el Philips Stadion, en Eindhoven, donde la Tri tendrá una nueva oportunidad para medir su evolución en el proceso rumbo al Mundial de la FIFA 2026. No es un duelo cualquiera: es, en esencia, un examen ante un rival que suele habitar las grandes citas del fútbol.

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Ecuador vs Países Bajos: fecha, hora y canal para ver el partido

El compromiso entre Ecuador y Países Bajos está programado para:

Fecha: martes 31 de marzo de 2026

Hora: 13:45 (hora de Ecuador)

Estadio: Philips Stadion, Eindhoven

Transmisión: El Canal del Fútbol (en vivo) y Teleamazonas (en diferido, desde las 17:30)

El encuentro forma parte de la gira internacional de la selección ecuatoriana, en una etapa clave de preparación antes del Mundial.

La Tri se enfrenta a Países Bajos 🇪🇨 vs 🇳🇱

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¿Dónde ver Ecuador vs Países Bajos EN VIVO en Ecuador?

Los hinchas podrán seguir el partido en vivo por El Canal del Fútbol, plataforma que transmitirá el duelo en directo. Para quienes no puedan verlo en ese horario, Teleamazonas lo emitirá en diferido durante la tarde.

Ecuador llega con sensaciones, no con resultados

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece aterriza en este partido luego de un empate ante Marruecos, disputado en Madrid. El marcador dejó tareas pendientes, pero el rendimiento abrió una lectura más optimista.

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Países Bajos, una prueba que exige

Del otro lado estará una selección acostumbrada a competir en la élite. Países Bajos llega también con la mirada puesta en el Mundial, utilizando este tipo de amistosos para ajustar piezas y elevar su nivel de exigencia.

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