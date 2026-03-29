Moisés Caicedo lidera a una Selección de Ecuador que asusta en Europa

Desde Madrid, el periodista Darío Araujo destaca el crecimiento de Ecuador y asegura que la presión recae en Países Bajos

Desde Madrid, donde reside el periodista ecuatoriano Darío Araujo vive la Fecha FIFA con la intensidad de quien respira fútbol europeo a diario. El comunicador parte de El Sueño Europeo, y de varios medios en América, siguió de cerca el 1-1 de la Tri ante Marruecos y se alista para el choque frente a Países Bajos. Entre estadios llenos y la presencia de migrantes que alientan sin descanso, destaca el crecimiento competitivo de Ecuador y cómo el roce en Europa eleva el nivel del equipo nacional.

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¿Presión o no para Ecuador?

Presión ninguna para Ecuador. Creo que es cierto que ha crecido futbolísticamente muchísimo en estos años, pero la presión la tiene Países Bajos, porque juega de local, con estadio lleno, y apenas unos 4.000 hinchas ecuatorianos estarán presentes.

Realmente, la obligación de sacar un buen resultado es de Países Bajos, también por la imagen que dejó en el Mundial pasado de Qatar, donde no pudo vencer a Ecuador. La Tri hará su juego y buscará lo que mejor sabe: no perder.

Caicedo, Hincapíe y Pacho figuras de Ecuador. Cortesia FEF

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¿Qué se dice de Ecuador luego del 1-1 ante Marruecos?

Hay muchos comentarios positivos. Marruecos está en el top cinco a nivel mundial, como una de las mejores selecciones, y ya lo ha demostrado con grandes jugadores.

Colegas españoles y marroquíes dicen que Ecuador es una de las favoritas para meterse incluso en semifinales del Mundial. También señalan que ahora tiene una responsabilidad similar a selecciones como España o Argentina, y que la Tri se perfila como la gran sorpresa. Incluso comparan a Ecuador con lo que fue Marruecos en Qatar.

¿En Países Bajos a qué jugador de Ecuador siguen más?

A Moisés Caicedo. Me tocó el año pasado estar varias veces en Países Bajos y siempre preguntaban por él.

Desde el punto de vista neerlandés, dicen que Caicedo destruye el juego del rival al recuperar el balón y construye el juego de su equipo. Me encantó esa definición. Además, consideran que es el jugador ecuatoriano más completo. Hay mucho respeto por lo que hace con el Chelsea y la Tri.

El jugador de la selección de Ecuador Enner Valencia, firma autógrafos a la llegada al entrenamiento en el Estadio Municipal de Butarque en Leganés (Madrid). SERGIO PEREZ

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¿El hincha ecuatoriano viajará a Países Bajos?

Sí. Hay unas 4.000 localidades asignadas para ecuatorianos, sobre todo para quienes no pudieron viajar a Madrid por trabajo o distancia.

También habrá presencia de compatriotas que viven en Países Bajos, así como en países cercanos como Reino Unido, Noruega y Bélgica.

¿Qué jugador de Ecuador se debe cuidar tras la lesión de Hincapié?

Willian Pacho es el jugador que más destacan por lo hecho en la Champions League, donde incluso fue considerado en un once ideal. Pacho, ha tenido una gran carga de partidos, lo cual es positivo, aunque también sería conveniente que descanse un poco pensando en el Mundial, donde Ecuador lo necesita en plenitud.

Araujo y su fiesta con la hinchada en Madrid

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