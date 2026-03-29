Barcelona SC vs Cruzeiro: fecha, hora y canal para ver EN VIVO

El martes 7 de abril comienza la fase de grupos de la Copa Libertadores, Barcelona SC recibe a Cruzeiro en el Monumental

Barcelona SC inicia su camino en la fase de grupos de la Copa Libertadores el próximo martes 7 de abril, cuando reciba en el estadio Monumental de Guayaquil al poderoso Cruzeiro de Brasil, por la jornada inaugural del Grupo D. El compromiso está programado para las 19:00 y será transmitido por ESPN y Disney+.

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El equipo amarillo llega con ritmo competitivo, ya que previamente deberá enfrentar a Liga de Quito el viernes 3 de abril por la LigaPro, en un duelo que también servirá como termómetro para medir su nivel antes del reto internacional.

Así llegan Barcelona SC y Cruzeiro

Barcelona SC y una mini temporada en Quito

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La pausa por la fecha FIFA resultó clave para el cuerpo técnico, que aprovechó para realizar una mini pretemporada en Puembo, cerca de Quito. En ese periodo, Barcelona disputó dos amistosos frente a Deportivo Quito y Bolívar de Bolivia, afinando detalles físicos y tácticos.

En el papel, Cruzeiro aparece como el rival más fuerte del grupo, con una plantilla que bordea los 200 millones de dólares, superando ampliamente el valor del conjunto ecuatoriano. Sin embargo, los antecedentes recientes demuestran que no es invencible: en la Copa Sudamericana 2025, Mushuc Runa lo derrotó 2-1 en Brasil y luego igualaron sin goles en Riobamba.

La estadía en Quito y los amistosos

¡Unidos dentro y fuera de la cancha! ⚽💪



Continuamos con nuestra preparación en Quito, en medio de la jornada el plantel aprovechó para compartir un asado 🔥🍖 y dar la bienvenida a los nuevos jugadores 🟡⚫ #BarcelonaMiPasión pic.twitter.com/txgEyOSLeX — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) March 28, 2026

La ilusión está intacta en Guayaquil. Barcelona SC viene de dejar en el camino a Argentinos Juniors y Botafogo en fases previas, lo que ha reactivado la esperanza de su hinchada. Para el debut copero, se espera un estadio Monumental repleto, empujando a su equipo en un desafío de alto calibre.

Fechas y horarios de los partidos de Barcelona SC

Martes 7 de abril, 19:00: Barcelona SC vs. Cruzeiro. Estadio Monumental, Guayaquil.

Martes 14 de abril, 19:00: Boca Juniors vs. Barcelona SC. Estadio La Bombonera, Buenos Aires.

Miércoles 29 de abril, 19:00: Barcelona SC vs. Universidad Católica. Estadio Monumental, Guayaquil.

Martes 5 de mayo, 19:00: Barcelona SC vs. Boca Juniors. Estadio Monumental, Guayaquil.

Jueves 21 de mayo, 19:30: Universidad Católica vs. Barcelona SC. Estadio Claro Arena, Santiago

Jueves 28 de mayo, 19:30: Cruzeiro vs. Barcelona SC. Estadio Mineirao, Belo Horizonte.

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