Deportivo Quito presentó a la plantilla 2026 en la Noche Azulgrana

Los Chullas intentarán ascender a la Serie B. El estadio Olímpico Atahualpa fue sede de la fiesta

Deportivo Quito presentó su plantilla 2026 en la Noche Azulgrana en el Olímpico Atahualpa.

Deportivo Quito abrió la temporada 2026 con la presentación de la plantilla en la tradicional Noche Azulgrana, desarrollada la noche de este sábado 28 de marzo en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

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Al que acudieron cerca de 15.000 aficionados, quienes, además de mostrar su fidelidad hacia el equipo, conocieron a las nuevas caras, entre ellas la de Roberto La Tuka Ordóñez, quien fue el más ovacionado.

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La fiesta empezó con un show musical, para dar paso a la presentación del equipo femenino y el de baloncesto, deportes en los que el club también competirá en la actual temporada.

El objetivo de la escuadra capitalina es conseguir el ansiado ascenso y salir de la Segunda Categoría, división en la que ha permanecido por casi 11 años.

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El partido

Tras el espectáculo musical y la presentación del plantel, se desarrolló el compromiso ante Bolívar de Bolivia, elenco que se encuentra en Ecuador realizando la pretemporada.

Con un gol de Francisco Mera, en el primer tiempo, un doblete de Leandro Antoja, otro de La Tuka Ordóñez y uno más de Eder Arroyo, en el segundo, dieron el triunfo 5-1 a los Chullas sobre el actual campeón boliviano, que descontó a través de Leonel Justiniano.

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