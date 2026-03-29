Emelec cierra mini pretemporada en Salinas y apunta a levantar en LigaPro

El Bombillo afinó su preparación en Salinas con trabajos físicos y apoyo de hinchas antes de recibir a Deportivo Cuenca

Miller Bolaños (i) entrenó ya a la par de sus compañeros en las tres últimas jornadas. Fue el más requerido.

El Club Sport Emelec cerró este domingo 29 de marzo, en Salinas, provincia de Santa Elena, un atípico ciclo de cuatro días de intensa preparación con miras a la mejora urgente en la LigaPro, donde se ubica en el fondo de la tabla con apenas 4 puntos, junto al resto de colistas del torneo.

El campeonato que ya regresa este fin de semana, le plantea al Bombillo recibir el sábado 4 de abril a Deportivo Cuenca, rival al que tuvieron presente en esta mini pretemporada que le sirvió para apuntalar aspectos físicos y anímicos.

Los jugadores no solo entrenaron con disciplina, sino que también se dieron un respiro frente al mar. La mañana del sábado 28 fue distinta: risas, bromas, selfies y un ambiente relajado se apoderaron de la playa. Bajo los parasoles y luego dentro del mar, los futbolistas compartieron con turistas y aficionados que no desaprovecharon la oportunidad de ver de cerca a sus ídolos.

Última sesión en la playa.⚡

Seguimos sumando trabajo. #VolviendoASerEmelec 🔵 pic.twitter.com/60guqdLmv7 — Club Sport Emelec (@CSEmelec) March 29, 2026

Jornadas intensas

Desde su llegada, la noche del miércoles 25 de marzo, el equipo se instaló en un hotel del malecón y no perdió tiempo. Al amanecer del jueves ya estaban en la arena, realizando exigentes trabajos físicos en la playa de la FAE, mientras que en el estadio del club Daring afinaron la parte táctica con balón.

Fueron jornadas intensas, con doble turno, por la mañana y en la noche, que dejaron satisfecho al cuerpo técnico liderado por Vicente Sánchez.

La cancha del estadio Daring fue el sitio escogido por el equipo de Emelec para los entrenamientos fuera de la arena Joffre Lino / Expreso

“Esto va a ayudar mucho para lo que se viene. Estamos contentos con el trabajo. A la hinchada de Salinas le pedimos que confíe, vamos a darlo todo en la cancha”, expresó el delantero Lukas Klimowicz, visiblemente motivado.

Por su parte, José Francisco Cevallos no ocultó la emoción de pisar tierras peninsulares: “Esta provincia es especial para mí, es la tierra de mi padre (Ancón). Gracias a la hinchada por el apoyo, que no bajen los brazos”.

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Apoyo de la hinchada

Si algo marcó la estadía de Emelec en la península fue el respaldo incondicional de su gente. Cientos de aficionados llegaron todos los días a observar los entrenamientos, corear los nombres de sus jugadores, pedir autógrafos y capturar cada momento con sus celulares. Y es que el contacto fue el contacto fue cercano: al final de cada práctica, los futbolistas se acercaban a compartir con la fanaticada. Incluso barras como la denominada “Azul libertense”, liderada por Orlando Montenegro, llegaron con bombos e instrumentos para entonar los cánticos.

Miller: presión y chistes

La presencia los últimos días de Miller Bolaños intensificó la curiosidad de hinchas y periodistas, quienes buscaban verlo tras haber sido detenido por estar circulando en el toque de queda. Aunque no habló, al futbolista varios aficionados le hicieron bromas sugiriendo que se quedara en la península.

“¡Aquí no hay toque de queda, Miller!, ¡Vamos a la zona rosa!”, le gritaron, haciendo alusión del reciente incidente. El delantero, lejos de incomodarse, respondió con sonrisas, demostrando que el buen ánimo también forma parte del proceso.

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