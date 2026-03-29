Ecuador vs Países Bajos: Noboa, Enner y Montero analizan el duelo

Ecuador se mide ante Países Bajos con miras al Mundial. Referentes como Noboa, Enner Valencia y Montero analizan el reto

Ecuador vs Países Bajos será una prueba clave para la Tri de cara al Mundial 2026. El partido se disputará este martes 31 de marzo en el Philips Stadion de Eindhoven, desde las 13:45, en el cuarto enfrentamiento entre ambas selecciones.

Ecuador y Países Bajos ya se enfrentaron en amistosos en 2006 y 2014, mientras que su último duelo oficial fue en el Mundial de Qatar 2022, donde empataron.

El historial reciente deja señales importantes para analizar el rendimiento de la selección ecuatoriana. Cristhian Noboa y Jefferson Montero estuvieron en el empate de 2014, mientras que Enner Valencia marcó en el duelo mundialista.

Los jugadores que han salido y entrada de Ecuador 2022 al 2066

Cristhian Noboa da la cara en Emelec y revela el duro estado del club. Cortesía

Un rival de élite para Ecuador

Cristhian Noboa, actual dirigente de Emelec y exjugador de la Tri, destacó la importancia del encuentro. “Nuestro nivel actual nos pone ante un equipo del top 10 del ranking y eso es clave para sacar conclusiones”, señaló.

Además, resaltó el valor de enfrentar rivales exigentes en la previa mundialista: “Sirve para corregir errores y llegar con una idea clara de juego”.

Enner Valencia: medir el verdadero nivel

Enner Valencia, goleador histórico de Ecuador, también valoró el duelo ante Países Bajos, ahora dirigido por Ronald Koeman, quien fue su entrenador en Everton. “Este tipo de rivales nos permite saber en qué posición estamos”, afirmó el delantero.

El capitán de la Tri mantiene como objetivo llegar en su mejor nivel al Mundial 2026, siendo el referente ofensivo del equipo.

El jugador de la selección de Ecuador Enner Valencia, firma autógrafos a la llegada al entrenamiento en el Estadio Municipal de Butarque en Leganés (Madrid). SERGIO PEREZ

Montero y el valor anímico

Por su parte, Jefferson Montero recordó el empate de 2014 como un impulso clave para la selección. “Jugar ante selecciones grandes siempre motiva y ayuda a corregir errores”, comentó.

El exjugador enfatizó que estos partidos permiten ajustar detalles en corto tiempo, especialmente tras el reciente duelo ante Marruecos.

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