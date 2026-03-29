Hincapié y Castillo, fuera de la convocatoria: no jugarán ante Países Bajos

La Tri sufre dos bajas sensibles en defensa y mediocampo. Hincapié y Castillo quedan fuera por molestias físicas

El defensor Piero Hincapié es uno de los centrales fijos en la selección de Ecuador.

La Selección de Ecuador afrontará su último desafío de la fecha FIFA de marzo con dos ausencias confirmadas. Piero Hincapié y Denil Castillo quedaron fuera de la Tri para el duelo frente a Países Bajos, previsto para este martes 31 de marzo a las 13:45.

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La decisión fue adoptada tras los resultados de evaluaciones médicas y estudios de imagen que evidenciaron molestias físicas en ambos jugadores. La Federación Ecuatoriana de Fútbol comunicó oficialmente que, por recomendación del cuerpo médico, los futbolistas no estarán en condiciones de competir.

El parte médico de FEF

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El encuentro se jugará en el Philips Stadion de Eindhoven, un escenario emblemático del fútbol europeo, donde la Tri intentará cerrar su preparación con un resultado positivo pese a las adversidades.

Los informes médicos ya fueron remitidos a los clubes de los jugadores, quienes asumirán sus respectivos procesos de recuperación. Mientras tanto, el cuerpo médico de la selección dará seguimiento continuo a la evolución de ambos futbolistas.

Ecuador llega a este compromiso tras igualar 1-1 ante Marruecos, dejando buenas sensaciones en varios pasajes del partido. Sin embargo, las ausencias obligarán al entrenador a replantear su esquema ante un rival de jerarquía mundial.

Moisés Caicedo (d) fue uno de los más destacados de Ecuador ante Marruecos. AFP

La Tri, en plena construcción, enfrenta un nuevo reto: demostrar profundidad de plantel y capacidad de respuesta ante la adversidad, en un duelo que servirá como termómetro de cara a los grandes objetivos internacionales.

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