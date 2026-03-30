Ecuador vs Países Bajos: Jugadores de la Tri que fueron dirigidos por Ronald Koeman

Futbolistas tricolores tuvieron su pasado con el entrenador neerlandés. Conoce de quiénes se trata y cuándo los dirigió

El amistoso de este martes 31 de marzo entre Países Bajos y Ecuador en el Philips Stadion trasciende lo estrictamente deportivo. Para Ronald Koeman, seleccionador del combinado europeo, el partido representa un reencuentro con la esencia de un fútbol que conoce de cerca, tras haber moldeado las carreras de dos de los máximos referentes históricos de la Tri: Édison Méndez y Enner Valencia.

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El registro entre las partes comenzó en 2006, cuando Koeman recibió a un joven Méndez en el PSV Eindhoven. Bajo la tutela del estratega neerlandés, el Kinito no solo se convirtió en una pieza inamovible del mediocampo, sino que alcanzó la gloria al conquistar un bicampeonato de la Eredivisie entre 2006 y 2008.

Fue precisamente bajo el mando de Koeman que Méndez rompió el techo de cristal para el fútbol ecuatoriano en Europa, al transformarse en el primer jugador de su país en debutar y marcar en la UEFA Champions League, sellando un histórico triunfo ante el Arsenal.

Edison Méndez hizo el primer gol ecuatoriano en la Champions con el PSV de Países Bajos. ADE JOHNSON - STF

Años después, el destino volvió a unir al técnico con el talento tricolor en la exigente Premier League. Durante la temporada 2016-2017, Koeman dirigió a Enner Valencia en el Everton, donde el atacante llegó cedido desde el West Ham.

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Durante ese ciclo, el técnico fue uno de los mayores defensores de las cualidades del esmeraldeño, elogiando públicamente su potencia, su despliegue físico y una versatilidad táctica que hoy lo mantiene como el capitán y máximo artillero histórico de la selección nacional.

Países Bajos vs Ecuador: Reencuentro entre Koeman y Valencia

Esta tarde, el fútbol vuelve a cruzar sus caminos con roles renovados. Mientras Koeman lidera el proyecto de la Naranja Mecánica buscando consolidar su idea de juego, Enner Valencia saltará al campo portando la cinta de capitán para representar a un país que hoy exporta talentos con la naturalidad que Méndez inició hace dos décadas.

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Por su parte, Méndez sigue de cerca el encuentro desde su nueva faceta como director técnico en Leones FC, aplicando las lecciones tácticas que un día recibió de su mentor en Eindhoven. El duelo no será solo una prueba de fuego para encarar el Mundial 2026, sino un tributo a una relación que ayudó a internacionalizar el prestigio del futbolista ecuatoriano en el Viejo Continente.

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