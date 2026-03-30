Repechaje UEFA 2026: hora, fecha, alineaciones y cómo ver EN VIVO las cuatro finales

Este martes 31 de marzo, ocho selecciones lucharán en partidos únicos para asegurar su boleto al Mundial 2026

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 entra en su fase más intensa en Europa. Las últimas cuatro selecciones clasificadas de la UEFA se definirán en cuatro finales del repechaje, que marcarán el cierre del camino europeo hacia la competencia.

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Las cuatro llaves se disputarán este martes 31 de marzo de 2026, todas a partido único y en simultáneo desde las 13:45 (hora de Ecuador).

Definen la clasificación mundialista

El sueño mundialista late con fuerza en ocho países: Italia, Bosnia y Herzegovina, Suecia, Polonia, Kosovo, Turquía, República Checa y Dinamarca.

La selección de Italia visita a Bosnia y Herzegovina. Cortesía

Todos ellos superaron con éxito las semifinales y ahora se juegan la última carta para asegurarse un lugar en el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

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Italia vs Bosnia y Herzegovina: el duelo decisivo por el Grupo B

Italia llega a esta instancia luego de una sufrida victoria 2-0 sobre Irlanda del Norte, en la que la Azzurra generó hasta 19 remates, pero mostró problemas de eficacia frente al arco contrario.

El director técnico Gennaro Gattuso expresó la tensión del momento: “Ahora vamos a por la final. Sabemos que es difícil, pero la tensión que sentimos nosotros la sentirán también los otros. Debemos tener confianza, aunque siempre la hemos tenido. Tenemos que ganar, no tenemos otra opción”.

Enfrente estará el combinado de Bosnia y Herzegovina, que superó a Gales en condición de visitante tras una dramática definición por penales.

El vencedor de esta llave se integrará al Grupo B de la Copa del Mundo 2026, junto a Canadá, Catar y Suiza.

Se juegan tres cupos para el Mundial 2026

Por su parte, Suecia y Polonia se medirán en un enfrentamiento decisivo por un lugar en el Grupo F, que ya cuenta con las selecciones de Países Bajos, Japón y Túnez.

Mientras tanto, Kosovo y Turquía definirán al integrante del Grupo D junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia, y República Checa y Dinamarca completarán la última plaza europea en la zona A, compartida con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Qué selecciones históricas podrían regresar a la Copa del Mundo 2026

Estas cuatro finales representan no solo el cierre de la clasificación europea, sino también la oportunidad de ver a selecciones históricas como Italia regresar a la Copa del Mundo después de dos ediciones ausentes (2018 y 2022).

Finales del repechaje UEFA

Kosovo vs Turquía / Estadio Fadil Vokrri / 13:45

Suecia vs Polonia / Arena Strawberry / 13:45

Bosnia y Herzegovina vs Italia / Estadio Bilino Polje / 13:45

República Checa vs Dinamarca / Epet Arena / 13:45

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