Bolivia vs Irak: previa, alineaciones y dónde ver EN VIVO |Repechaje del Mundial 2026

Bolivia e Irak buscan romper largas sequías mundialistas en un duelo decisivo por un cupo a la fase de grupos

Bolivia está a un paso de romper una larga sequía. Luego de 32 años de ausencia en la máxima cita del fútbol, La Verde disputará la final del repechaje intercontinental frente a Irak, en un duelo que entregará un boleto a la fase de grupos del Mundial 2026.

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El premio no es solo un cupo para esta edición que se disputará en EE.UU., México y Canadá; es el retorno triunfal a la mesa de la élite tras aquella participación en Estados Unidos 1994.

Bolivia vs. Irak: fecha, hora y estadio del partido



El partido entre la selección de Bolivia e Irak se disputará este martes 31 de marzo de 2026, desde las 22:00 (hora de Ecuador), en el estadio BBVA de Monterrey, México.

Bolivia eliminó a Surinam en la semifinal del repechaje intercontinental 2026. EFE

Cómo llega Bolivia tras vencer a Surinam



La Verde llega motivada a esta instancia tras remontar 2-1 a Surinam en semifinales, un resultado que fortaleció la confianza del plantel, según el director técnico Óscar Villegas, quien, además, destacó el carácter de sus dirigidos y dejó claro que el objetivo está al alcance.

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“Estamos enfocados en lo que se viene, que es lo más difícil. Pero este equipo ha demostrado que puede pelear, estamos a noventa minutos de cumplir nuestro objetivo”, afirmó el entrenador.

La posible baja de Diego Medina preocupa a Bolivia

Sin embargo, no todo es alegría en la concentración boliviano. El lateral derecho Diego Medina presenta un desgarro muscular en la pierna derecha que le ha impedido entrenar con normalidad, según medios bolivianos.

La presencia de Medina será evaluada hasta último momento por el cuerpo técnico, que ya contempla a Lucas Macazaga como alternativa para ocupar ese sector del campo y marcar al veloz extremo izquierdo iraquí Amir Al-Ammari.

Bolivia no disputa una Copa del Mundo desde la edición de Estados Unidos 1994. CORTESIA

Ramiro Vaca: “Dejaremos la vida por clasificar”

Para los jugadores, este encuentro es especial. El volante Ramiro Vaca aseguró que el equipo está concentrado y dejará “la vida por ganar y llevar a Bolivia a una nueva Copa del Mundo”.

“Sabemos que no estamos jugando un partido cualquiera, sino uno que nos permite conseguir nuestro sueño y el de todos los bolivianos. Tenemos un equipo con buenos jugadores, muy unido y tenemos que aprovechar eso”, recalcó el volante de Bolivia, que la última vez que disputó un mundial fue en Estados unidos 1994.

Irak quiere volver a un Mundial después de 40 años

Enfrente estará una selección de Irak que también carga con su propia historia. El combinado asiático busca volver a la competencia tras 40 años de ausencia, desde su participación en México 1986.

Irak se prepara para vencer a Bolivia. Cortesía

El duro grupo que espera al ganador del repechaje

El ganador accederá al Grupo I, donde ya esperan potencias como la Francia de Kylian Mbappé, la Noruega de Erling Haaland y la Senegal de Sadio Mané.

Dónde ver EN VIVO Bolivia vs Irak en Sudamérica

En Ecuador y Sudamérica, el partido entre la selección de Bolivia e Irak será transmitido EN VIVO por el canal de televisión pagada DSports y su plataforma digital DGO.

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