Almada, previo la Tricolor vs Países Bajos: "Ecuador tiene una ventaja importante"

El exdirector técnico de Barcelona SC analizó el partido amistoso de la Tri. Respondió sobre la calidad de jugadores que hay

Un entrenador que conoce bien a Ecuador y que ahora dirige en Europa es Guillermo Almada, actual DT del Real Oviedo de España. El uruguayo analizó el partido de este martes 31 de marzo ante Países Bajos y dio su visión sobre una Tricolor con muchos jugadores en ligas europeas.

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¿Cómo Ecuador puede competir tácticamente ante Países Bajos?

Desde el punto de vista táctico, Ecuador no va a tener problemas porque muchos de sus jugadores están compitiendo en Europa. La diferencia la marcan la dinámica y los buenos futbolistas. Hoy los jugadores profesionales están adaptados a distintos sistemas tácticos. Para mí, son móviles y tienen buena lectura del juego. Con esa dinámica y sus características, Ecuador no debería tener inconvenientes. Además, puede sorprender variando su sistema táctico según el partido.

Ecuador enfrenta a Países Bajos en un amistoso clave previo al Mundial 2026. X: @LaTri

Muchos futbolistas tricolores actúan en Europa, ¿qué ventaja le da eso a la Tri?

Esa es una ventaja importante para Ecuador. No solo por la variedad táctica que existe en Europa, sino por la dinámica, el nivel competitivo y el profesionalismo de sus ligas. Eso obliga al futbolista a tomar decisiones más rápidas y adaptarse a distintos sistemas y situaciones del partido.

Sin embargo, todo pasa por lo colectivo. Ese crecimiento en Europa fortalece al equipo. Es una ventaja, pero al final marcarán la diferencia el funcionamiento y las individualidades. Será un partido muy exigente.

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¿Qué aspectos del juego ecuatoriano cree que han evolucionado con la estancia en equipos europeos?

Los futbolistas han evolucionado muchísimo porque están en equipos importantes y compiten al máximo nivel. La evolución ha sido fantástica.

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Ecuador tiene características ideales para el fútbol moderno. Con esta cantidad de jugadores en el exterior, la selección ha crecido mucho y hoy tiene valor para competir y tratar de ganar a cualquier rival.

¿Qué debe cuidar la Tricolor ante Países Bajos?

Países Bajos es una selección muy poderosa, con un juego colectivo muy desarrollado y en constante evolución. Ecuador debe encontrar su funcionamiento colectivo para competir y buscar el triunfo. Más allá de ser un partido de preparación, será muy exigente y servirá de cara a futuros retos internacionales.

¿Para este partido, Ecuador debería apostar por su identidad sudamericana? ¿O más bien aprovechar la influencia táctica europea de sus jugadores?

Debe ser una mezcla de las dos cosas. Los futbolistas ecuatorianos han evolucionado tácticamente por competir al máximo nivel en Europa, pero no deben perder su esencia sudamericana. Esa combinación puede marcar la diferencia. Países Bajos es un rival muy potente, pero Ecuador tiene con qué competir e intentar jugar mejor que su rival. Esa es la clave.

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