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  Guayaquil

asesinato afuera de Mall del Sur
El crimen de Juan Carlos Mazzini Escalante se cometió, el 29 de marzo de 2026, afuera de un centro comercial ubicado en el sur de Guayaquil.CHRISTIAN VINUEZA

Policía fue detenido por crimen afuera de centro comercial en Guayaquil: esto se sabe

El uniformado detenido formaría parte de la banda criminal Los Policías, que opera en el sector de Las Malvinas

El cabo de la Policía Nacional, Eloy Piedrahíta Chango, fue detenido tras un asesinato cometido este domingo 29 de marzo de 2026 afuera de un centro comercial ubicado en la avenida Ernesto Albán, en el sur de Guayaquil.

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La víctima fue identificada como Juan Carlos Mazzini Escalante, de 29 años, quien se encontraba acompañado de una mujer cuando fue atacado por delincuentes que llegaron a bordo de una camioneta doble cabina color negro y sin placas. 

Los sujetos le propinaron 11 disparos que acabaron con su vida. De acuerdo con información de una fuente policial, varios individuos descendieron del vehículo, algunos de ellos vestidos con prendas similares a las de la Policía.

Piedrahíta quien, según registros obtenidos por EXPRESO, trabaja en una unidad de investigación, fue encontrado en el interior de la camioneta al momento de su detención. En su poder también se hallaron el arma entregada en dotación, esposas y otros implementos policiales.

camioneta usada en asesinato en Guayaquil
En la camioneta que utilizaron los asesinos de Juan Carlos Mazzini Escalante se movilizaba el cabo de Policía, Eloy Piedrahíta Chango.CORTESÍA
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68 crímenes en el distrito Esterosse registraron hasta el 30 de marzo, de un total de 674 en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón)

Mazzini tenía tres antecedentes penales por robo y uno por asociación ilícita, y presuntamente era integrante de una organización delictiva conocida como Los Carniceros.

Otra fuente policial reveló que el uniformado detenido no habría participado directamente en el crimen, pero habría facilitado el vehículo y sería parte de una agrupación criminal.

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Se conoció que en el sector de Las Malvinas, en el sur de la ciudad, opera una banda criminal que anteriormente se hacía llamar Los Mata Policías.

“Se presume que la camioneta utilizada en el delito salió de ese sector y que el detenido podría pertenecer a esta organización. Actualmente se hacen llamar Los Policías y estarían integrados por policías y militares en servicio pasivo”, dijo un investigador.

Por su parte, el jefe del distrito Esteros, Horacio Pérez, al que pertenece la zona donde se registró el hecho violento, explicó que la víctima tenía antecedentes penales y recibió 11 impactos de bala.

“Mediante técnicas investigativas se obtuvo información sobre los causantes, en el sector del Guasmo, así como la camioneta y la aprehensión de uno de los presuntos autores. También se realizó un operativo en las inmediaciones del centro comercial donde ocurrió el hecho, para ubicar el vehículo involucrado”, declaró.

Agregó que en cámaras de seguridad se observa que la camioneta utilizada no tenía placas, pero posteriormente apareció con ellas. “Se procedió a la captura de un hombre que fue hallado conduciendo el vehículo”, indicó.

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