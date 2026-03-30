Feriado de Semana Santa 2026: Así operarán las terminales terrestres de Guayaquil

Cientos de usuarios se movilizarán desde Guayaquil hacia diversas zonas del país durante el asueto

El movimiento por el feriado de Semana Santa ya se empieza a sentir en Guayaquil. Entre el viernes 3 y el domingo 5 de abril, se estima que unas 270.000 personas pasarán por las terminales terrestres de la ciudad, en uno de los picos de movilidad más altos de lo que va del año.

Para cubrir esta demanda, las tres terminales habilitadas —Jaime Roldós Aguilera, Pascuales y la Costa— ajustarán su operación con más frecuencias de buses, refuerzo de personal y controles adicionales. La intención es evitar congestiones y sostener el flujo de pasajeros durante los días de mayor salida.

(Te puede interesar: Fieles recrean Domingo de Ramos en el Santuario de Schoenstatt de Ciudad Celeste)

La terminal matriz Jaime Roldós Aguilera, ubicada en la avenida Benjamín Rosales, concentrará la mayor parte del tránsito. Se calcula que por allí circularán cerca de 215.000 usuarios, en su mayoría con destino a ciudades como Cuenca y Manta, dos de los puntos más solicitados en este feriado.

En la terminal Costa, el movimiento será menor pero constante, con unos 23.000 viajeros que se dirigirán principalmente hacia Playas, Posorja y distintos balnearios de Santa Elena.

Fin del toque de queda en Guayaquil: qué cambia en basura, transporte y seguridad Leer más

Mientras tanto, en Pascuales se proyecta la atención de más de 32.000 personas, con rutas hacia Pedro Carbo, Quevedo y varias localidades de la Costa y la Sierra.

Feriado de Semana Santa 2026: el viernes 3 de abril se incrementarán las frecuencias de salidas de buses

El viernes 3 de abril será el día más intenso, pues se prevé la salida de más de 4.000 frecuencias diarias sumadas entre las tres terminales, lo que obligará a mantener un ritmo sostenido en boleterías, andenes y zonas de embarque.

De forma simultánea, se desplegará un operativo de seguridad con más de 150 guardias, supervisores y personal de inteligencia, apoyados por sistemas de videovigilancia y presencia policial.

Feriado de Semana Santa 2026: ¿en qué horarios funcionarán las terminales de Guayaquil?

La terminal matriz Jaime Roldós Aguilera operará sin interrupciones las 24 horas durante el feriado y fin de semana.

Terminal Terrestre de Pascuales: de 05:00 a 21:00.

Terminal Terrestre vía a la costa: de 05:00 a 21:00.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!