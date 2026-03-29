Fieles recrean Domingo de Ramos en el Santuario de Schoenstatt de Ciudad Celeste

La comunidad católica inició la Semana Santa recordando el relato bíblico y rindiendo homenaje al sacerdote Alfonso Avilés

La ceremonia incluyó a un 'burrito', dándole dinamismo a la tradición.

La comunidad católica del Santuario de Schoenstatt, ubicado en la urbanización Ciudad Celeste de Samborondón, conmemoró el inicio de la Semana Santa este 29 de marzo con una escenificación en vivo del Domingo de Ramos, la cual incluyó un asno real para el recorrido del sacerdote.

Entrada triunfal de Jesús

Esta actividad, impulsada por un clérigo invitado de Quito y el párroco local, buscó recrear la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Además, el acto religioso se ejecutó en memoria del sacerdote Alfonso Avilés, fallecido hace 16 días en un rescate marítimo, quien en vida relataba a sus allegados cómo experimentaba estas tradiciones vivenciales durante su infancia.

Conmemoración del Domingo de Ramos, en el Santuario de Schoenstatt de Ciudad Celeste CORTESÍA

Conmemoración del Domingo de Ramos, en el Santuario de Schoenstatt de Ciudad Celeste CORTESÍA

Conmemoración del Domingo de Ramos, en el Santuario de Schoenstatt de Ciudad Celeste CORTESÍA

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Durante la eucaristía, el desarrollo del rito exigió a los presentes transitar de la celebración inicial a la solemnidad que demanda la lectura de la Pasión de Cristo. El presbítero a cargo, conocido por la comunidad como el padre Rafa, centró su homilía en el significado del pecado y sus consecuencias de distorsión social.

Según el mensaje oficial impartido en el santuario, el eclesiástico explicó que los pobladores históricos de Jerusalén esperaban una salvación superficial y soluciones económicas inmediatas, y al no obtenerlas, condenaron a Jesús por blasfemia apenas días después de haberlo recibido con palmas.

"Es impresionante cómo puedes vivir algo tan alegre de recibir al Salvador y en la misma misa lees la lectura de cómo entró a juicio y lo crucifican", relata Del Salto. La asistente añade que el contraste de emociones dejó a la comunidad fuertemente impactada y reflexionando sobre la injusticia del relato bíblico original.

El evento marca oficialmente la apertura de la agenda de la Iglesia Católica para los días santos en esta jurisdicción del Guayas.

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