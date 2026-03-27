Accidentes de tránsito: Guayaquil tendrá ayuda internacional para reducir siniestros

En 2025 se reportaron alrededor de 300 accidentes de tránsito. Un organismo internacional ayudará a la ATM

Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las problemáticas más críticas en Guayaquil. A diario se reportan siniestros en distintas arterias de la ciudad, muchos de ellos vinculados a conductas como el irrespeto a las señales de tránsito, la imprudencia al volante y la falta de acatamiento a las disposiciones de los agentes de control.

¿Quien ayudará a la ATM y cómo funcionará su colaboraci´ón?

En medio de este contexto, la Agencia de Tránsito y Movilidad anunció una alianza estratégica con la Global Road Safety Partnership (GRSP), un organismo internacional enfocado en la reducción de muertes y lesiones graves en las vías. La cooperación busca fortalecer las acciones de control y prevención en la ciudad, incorporando estándares internacionales.

La articulación entre ambas entidades se evidenció en un operativo desarrollado en la avenida Francisco de Orellana, donde se puso énfasis en la supervisión de motociclistas, uno de los grupos más vulnerables en materia de siniestralidad.

Durante la intervención participó un representante del organismo internacional, quien acompañó las acciones ejecutadas por los agentes locales.

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La cooperación internacional contempla procesos de capacitación técnica y acompañamiento operativo para el personal de la ATM. El objetivo es optimizar los mecanismos de control en las calles, mediante metodologías basadas en evidencia y prácticas que han demostrado efectividad en otras ciudades del mundo.

La organización internacional que se suma a este proceso tiene trayectoria en la implementación de programas globales orientados a disminuir la mortalidad en las vías, en el marco de estrategias impulsadas junto a organismos multilaterales. Su participación en Guayaquil forma parte de una iniciativa más amplia que busca intervenir en ciudades con altos índices de accidentes.

300 muertes por accidentes de tránsito en el 2025

Las cifras reflejan la magnitud del problema. Solo en 2025, se registraron alrededor de 300 fallecimientos en el lugar de los accidentes, de los cuales una proporción significativa correspondió a conductores o pasajeros de motocicletas. Este dato ha llevado a enfocar los esfuerzos en este segmento, considerado de alto riesgo dentro del sistema vial urbano.

Desde el enfoque de las autoridades, esta iniciativa representa un avance hacia un modelo de gestión más estructurado en seguridad vial, donde la prevención y el control se sustentan en análisis técnicos y datos concretos. La intención es reducir de manera progresiva la incidencia de siniestros y sus consecuencias.

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