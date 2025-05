¿Qué pasa si no cobro el Bono de Desarrollo Humano por más de dos meses?

El Bono de Desarrollo Humano que entrega el Gobierno, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), es una ayuda económica de $55 para las familias en condición de pobreza en Ecuador.

Esta asistencia que reciben, generalmente las amas de casa o madres solteras, se entregan mes a mes de acuerdo al último número de su cédula y en los puntos de pago autorizados.

¿Qué pasa si no lo cobra por más de dos meses?

Teniendo en cuenta que el bono es para quienes necesitan de la ayuda económica, el MIES está constantemente actualizando la base de datos de las personas que son beneficiarias de este bono. Por lo que quienes no retiran ese depósito por dos meses continuos podrían perderlo, ya que el Gobierno asume que, dicho usuario, no lo requiere más, sino hace el retiro del mismo.

¿Qué hacer si el bono no llega por más de dos meses?

Cuando pasan más de dos meses en los que el beneficiario no retira el bono, porque no le fue transferido, el MIES, en sus plataformas informativas, señala que aquello puede deberse a problemas técnicos, por los que el beneficiario debe acercase a alguna agencia de esta cartera de Estado y actualizar sus datos.

Ya que el retraso o el impago puede deberse a que no ha actualizado su información en el Registro Social; o que el MIES detectó ingresos mayores o mejoras en su situación socioeconómica; o que no está cumpliendo con condiciones del programa (por ejemplo, no llevar a sus hijos al colegio). Una situación que puede reflejarse así, por ejemplo, cuando el usuario cambia de domicilio.

