¿Cuándo será el próximo estiaje en Ecuador y qué medidas tomar para evitar apagones?

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) ha pronosticado una disminución de las lluvias desde la segunda quincena de este mes. El anuncio, según se explicó, marca una transición climática de cara al próximo estiaje, previsto entre agosto y septiembre de este año.

Ecuador inicia nuevas perforaciones para elevar la producción petrolera Leer más

Escuchar la palabra "estiaje" preocupa a muchos, porque consigo trae el mal recuerdo de una de las peores crisis energéticas que el país vivió el año pasado. Pero si bien, hoy existe generación eléctrica gracias a un proceso de mantenimiento de termoeléctricas y un buen nivel de caudales que permiten un óptimo funcionamiento de hidroeléctricas, ¿Qué pasará cuando las lluvias se hayan ido?

Esa pregunta se hace Katherine Pazos, presidenta del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Ecuador, quien como gremio están a la espera de conocer los detalles de los resultados de generación eléctrica que, tras la crisis del año pasado, encabezó este Gobierno.

"Sabemos que se ha estado invirtiendo en barcazas y parques termoeléctricos, pero también ha sido público el atraso que ha tenido hasta hoy la ejecución de algunos contratos. Otra cosa que preocupa es que pese al mantenimiento que se ha dado a las termoeléctricas, eso no sea suficiente para abastecer la demanda en este 2025 ".

La demanda de energía crece año a año

Según el Operador Nacional de Electricidad (Cenace), la demanda de energía del país en el 2024 fue de 4.500 megavatio (MW), pero Pazos indica que hay que tener en cuenta que ese requerimiento incrementa un 10 % cada año. "Nosotros estamos analizando que la demanda podría llegar a los 5.000 MW, pero con la potencia térmica instalada no podríamos llegar a cubrirlo", advierte la experta.

La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, se refirió al tema en el mes de febrero, descartando la posibilidad de un nuevo apagón en abril, debido al alto temporal de lluvia. Explicó que lo que ocurrió el mismo mes del año pasado, cuando hubo cortes de luz, fue debido a la “mala gestión” y consecuencias heredadas de anteriores gobiernos. EXPRESO ha intentado hablar con la funcionaria, para tener información sobre lo que se espera para los próximos meses, pero aún se espera una respuesta.

Cacao en Ecuador: Productores reciben un promedio de $ 340 este 6 de mayo Leer más

¿El fantasma de los apagones continúa?

Para Pazos, el fantasma de los apagones no se ha ido del todo. No, mientras no se conozca las acciones que el Gobierno implementa para cubrir el incremento de la demanda.

"Seguimos sin tener información sobre Progen, por ejemplo, la empresa que ganó un contrato para la provisión de generadores eléctricos en El Salitral (Guayaquil) y Quevedo, pero no hemos tenido mayor información sobre esto... Tenemos entendido que las termoeléctricas ya instaladas están operativas, pero solo a un 90 %, si es así tendríamos ya un déficit de unos 1.500 MW", sostiene.

En estos días, las lluvias ya han comenzado a bajar su intensidad sin que eso aún afecte las reservas de agua. "Aún podemos enfrentar esto y cubrir la demanda, pero está por verse qué pasará después. No debemos de esperar como Estado a llegar a un nivel crítico con el estiaje para recién iniciar un proceso", dijo la experta, quien pide al Gobierno mayor transparencia en este tema.

"Es importante que tengamos una respuesta del Ministerio, respecto a las contrataciones con problemas y concursos encaminados para contrarrestar el déficit. No hay ninguna información en firma sobre esto", dijo.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ