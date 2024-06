Clausuran en Guayaquil un asadero de carne lleno de cucarachas

Autoridades encuentran cucarachas, ratas y palomas en un asadero de carnes ubicado en el norte de Guayaquil. Ante la evidencia la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) procedió a clausurar el local. En lo que va de junio hay al menos tres sanciones, contando con el cierre del asadero, en dos ciudades en Ecuador.

VIDEO 📽️ | ¿Asadero de carnes o criadero de plagas? 😱🪳



Clausuramos un local de comidas en el norte de #Guayaquil, debido a que detectamos alarmante insalubridad en áreas de preparación de alimentos y alta presencia de plagas en sus instalaciones.#ArcsaControla ✅ pic.twitter.com/uQydt1Oejx — Arcsa Ecuador (@Arcsa_Ec) June 24, 2024

Días atrás Arcsa también clausuró dos chifas en Machala, allí encontraron cucarachas, suciedad, licor de contrabando y hasta un cocinero fumando mientras manipulaba alimentos fueron detonantes para la clausura de dos restaurantes de comida china en la capital orense.

VIDEO 📽️ | ¡Chifas de #Machala, cerrados por insalubridad! ❌🪳



Cucarachas, suciedad, licor de contrabando y hasta un cocinero fumando mientras manipulaba alimentos fueron detonantes para la clausura de dos restaurantes de comida china en la capital orense.#ArcsaControla ✅ pic.twitter.com/LawSc03WUy — Arcsa Ecuador (@Arcsa_Ec) June 18, 2024

En la primera quincena de junio de 2024 también se clausuró en el norte de Guayaquil un restaurante de desayunos por presentar deficientes condiciones higiénico sanitarias, presencia de plagas y mal manejo en la manipulación de alimentos

¡Tu salud es nuestra prioridad! 🔎✅



Al norte de #Guayaquil clausuramos un restaurante de desayunos por presentar deficientes condiciones higiénico sanitarias, presencia de plagas y mal manejo en la manipulación de alimentos.🚫#ArcsaControla ✅#ElNuevoEcuadorResuelve🇪🇨 pic.twitter.com/cD7YcvsCPP — Arcsa Ecuador (@Arcsa_Ec) June 13, 2024

No es el primer caso en que la autoridad tiene que cerrar el restaurante por la insalubridad que hay, tal como lo publicó Diario EXPRESO en casi cinco meses, Arcsa había clausurado 113 negocios en el país, por no cumplir con las normas de higiene, no tener la documentación en orden o porque en el producto encontraron altos niveles de microorganismos. Claro, en este número de locales cerrados no solo se cuentan a los restaurantes, también hay otros tipos de negocio, pero el común denominador es la falta de higiene.

¿Cómo es posible que ahora haya más locales clausurados por falta de higiene y presencia de plagas? “Es posible que existiera un relajamiento en cumplir con las normas sanitarias, ante una ausencia de control en el pasado; o que no se ejecutaban los controles con contundencia y no se transparentaba la información”, dijo a Diario EXPRESO en una entrevista anterior el director de Arcsa, Daniel Sánchez.

Una vez más la entidad no revela el nombre del local, pese a que la evidencia es clara, en el video se ven las plagas; no se identifica al restaurante por el derecho que tiene de apelar la decisión de la autoridad y según ha indicado Arcsa no pueden revelar la marca, para no frenar la investigación y que el sancionado no tenga la justificación de que no se respetó el proceso del derecho judicial.

