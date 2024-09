Clausuran restaurante en Cayambe por tener suciedad acumulada

Los operativos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, (Arcsa) siguen por todo Ecuador, se busca que los dueños de los restaurantes sean disciplinados en cumplir con las normas de higiene.

La entidad informó que clausuró un restaurante en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha, porque tenía graves condiciones sanitarias como suciedad acumulada y un mal manejo de alimentos que podía generar enfermedades a sus visitantes.

En un video se ve que en ese local se vendían tamales y que la carne se lavaba en un lavadero de piedra, el cual también se usaba para lavar la ropa.

Además de esto, el piso tenía suciedad pegada, utensilios de cocina y platos eran guardado en el estante sin ser lavados, hasta la tapa de la licuadora tenía suciedad. E incluso en la refrigeradora se encontró moho, restos de sangre, mugre y grasa.

Lo más preocupante es que en la misma refrigeradora se guardaban alimentos ya preparados, listos para consumir junto con la carne cruda, lo que generaba una alta posibilidad de que exista una contaminación cruzada.

¡Restaurante antihigiénico cayó en #Cayambe! 😱❌



Clausuramos un local de este cantón de #Pichincha que tenía graves condiciones sanitarias como suciedad acumulada y un mal manejo de alimentos que podía generar enfermedades a sus visitantes. #ArcsaControla ✅#ElNuevoEcuador🇪🇨 pic.twitter.com/GqUFXQKQTk — Arcsa Ecuador (@Arcsa_Ec) September 11, 2024

Los controles se han multiplicado

Tal como publicó Diario EXPRESO, ARCSA en ocho meses del 2024 ha clausurado 197 restaurantes por incumplir con la higiene, en la mayoría de los casos es por tener plagas, como cucarachas y ratones.

Este año todavía no termina y los locales de comida sancionados ya sobrepasan a los del todo el 2023, que fueron 140. Y si se compara con el 2021, cuando se clausuraron solo 31 es obvio el incremento versus a la cifra de ahora. La entidad no ha explicado a ciencia cierta a qué se debe este repunte, pero alega que hoy se realizan más controles. Esto ha llevado a que los clientes estén muy pendientes para identificar los locales sucios y no ir allí, aunque ARCSA sigue sin publicar el nombre del restaurante clausurado.

