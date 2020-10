'Checklist' para una marca visual irresistible

Un error común es pensar que una marca es solo un logo. Sin embargo, es mucho más que eso. Una marca se compone de todo lo que entregas, produces, comunicas, y hasta lo que decides no comunicar... Una marca comprende desde tus servicios hasta tus elementos visuales; y su posicionamiento puede llegar a ser un trabajo abrumador.

El cuidado diario que requieren los detalles incluye aspectos tanto de la parte operativa como de la estética. Para ayudarte, te guiaré con unos tips sobre los elementos visuales para que logres una marca irresistible y consistente.

La marca es una percepción. Lo que otras personas piensan de ti o de tu negocio. Si alguna vez dijiste: “eso luce muy caro”, “que sofisticado se ve”, o “no se, no me inspira confianza”, estas fueron percepciones que tuviste hacia una marca. Muchas veces, estas opiniones resultan de cómo han sido utilizados los elementos visuales en determinado empaque, local o diseño de producto. Ninguno de ellos debería ser puesto al azar. No quisieras tampoco que tu marca sea una más del montón, ¿cierto?

Revisa estos elementos y verifica si estás usándolos de manera correcta en la comunicación de tu marca:

Tu paleta cromática

Asegúrate de tener una gama de colores que siempre pongas en práctica y que coincidan con los valores de tu marca. Por ejemplo, si buscas comunicar frescura, seguramente los colores claros y brillantes sean los más acertados. Te recomiendo revisar información sobre psicología del color si aún dudas sobre los colores y tonos más apropiados para tu negocio.

Mi recomendación, en particular, es usar máximo 4 colores como paleta principal, para que tus clientes puedan siempre reconocer tu marca al verlos combinados.

Tus fuentes

Para las comunicaciones de tu marca o negocio, te recomiendo usar hasta 3 diferentes fuentes. Escoge aquellas que contrasten entre sí, es decir, que sean diferentes visualmente en peso y estilo. No tengas miedo de combinar una fuente sin serifes, como Arial, con una manuscrita; pero si ten en cuenta que deben poder leerse bien. La legibilidad es clave y un factor principal para atrapar a un lector.

Tu fotografía

Usa un mismo filtro o estilo fotográfico que sea coherente con tu contenido. Si estás promoviendo una marca que alude al movimiento, dinamismo y competitividad, selecciona fotografías donde puedan percibirse estas cualidades.

Tus ilustraciones

Si posees una marca que se apoya de ilustraciones, observa que los dibujos que uses tengan un mismo estilo. Y si les añades color, asegúrate que estos estén dentro de la paleta cromática escogida. En este punto se incluyen también los íconos que selecciones para los covers de highlights de instagram, por ejemplo.

Tu logo

Así es, el logo es uno de los elementos que comprenden una Identidad de Marca. Como diseñadora, te recomiendo contratar a un profesional que sepa traducir lo que buscas y quieres de tu marca, en un signo identificador apropiado, óptimo y fácil de recordar.

Si te fijaste, cada uno de estos elementos responden a cualidades de tu negocio, y es la forma como se materializa en un entorno digital. Cuidando siempre el uso de estos elementos, estarás construyendo una marca consistente, transmitiendo seguridad y confianza a tu cliente. Después de todo, sin confianza no puede existir una relación duradera.

Recuerda que la primera impresión es la que cuenta, así que aprovéchala. Asegúrate de estar haciendo la diferencia y de convertir tu marca en una marca irresistible.

¿Quién soy? Daniela Santibáñez Briones, diseñadora y co-fundadora de Feliz:Diseño. Consultora y máster en branding con más de 10 años de experiencia. Soy instructora de yoga certificada, amante del lettering y de los murales.