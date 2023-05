El Ministerio de Trabajo recibió desde enero hasta el 3 de mayo de este año, un total de 4.720 denuncias laborales por incumplimiento de varias obligaciones de la empresa o el empleador, como despidos intempestivos, acoso y salarios adeudados.

En el 2022, esta cartera de Estado registró 35.349 denuncias de este tipo. Una cantidad apenas un tanto menor a las denuncias laborales del 2021, cuando según ese ministerio se registraron 35.614.

No obstante, tal como lo publicó EXPRESO el pasado 1 de mayo, las cifras no representan la realidad total de la precariedad laboral del país, debido a que muchas personas que han trabajado por meses y no han recibido un salario, prefieren renunciar al empleo y no denunciar el abuso del impago, o simplemente no saben cómo hacerlo.

Como respuesta al reportaje de este medio, el Ministerio de Trabajo afirma que realiza inspecciones a nivel nacional “con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los empleadores, sobre la falta de pago de la remuneración, falta de pago de la decimotercera y decimocuarta remuneración, falta de pago de aportaciones a la seguridad social (IESS), falta de pago de horas extraordinarias y suplementarias, descuentos injustificados, entre otros incumplimientos”.

Y aunque no especifica cuántas, esta cartera de Estado asegura que ha generado las respectivas acciones sancionatorias cuando ha detectado incumplimientos a la normativa vigente, como el artículo 42 del Código del Trabajo, donde se establece la obligación del pago por la labor hecha.

El 1 de mayo EXPRESO publicó los testimonios de varias personas víctimas de ofertas laborales atractivas, pero por las que al final del trabajo no recibían una paga, y que estos abusos provenían de empresas consolidadas, como compañías de seguridad y call centers. Cientos de denuncias se exponen a diario en las redes sociales y grupos de chat de búsqueda de empleos.

Consciente de ello, el ministerio del ramo da recomendaciones a los trabajadores que no reciben su salario o lo obtienen de manera parcial: denunciar el incumplimiento a través del Sistema Único de Trabajo (SUT), canal electrónico puesto a disposición del usuario por parte de esta cartera de Estado.

También pueden presentar sus reclamos de manera presencial en las oficinas de las Direcciones Regionales del Trabajo y Delegaciones Provinciales ubicadas a nivel nacional, para que se les asigne un inspector, quien acudirá al lugar de trabajo y verificará que no se vulneren los derechos de los empleados.

“Con base en la norma legal del Código del Trabajo, el empleador está en la obligación de pagar la remuneración al trabajador desde el primer día de labores, inclusive cuando se encuentre dentro del periodo de prueba”, concluye el Ministerio de Trabajo.

