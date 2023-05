No reconoce que el haber eliminado el esquema de deducciones directas en el pago del impuesto a la renta haya sido un error, pero Francisco Briones admite que en materia tributaria siempre se pueden hacer mejoras y ajustes, como el que se pretende también aplicar a los beneficios que se otorga a las empresas, una vez aprobada la reforma que plantean.

- El presidente ha anunciado la reforma tributaria con un mensaje directo a la gente: “Los hemos escuchado”, ha dicho. ¿Con esto se reconoce que hubo un error al cambiar el esquema de pago de impuestos? Que era necesario devolver a la gente la posibilidad de deducir sus gastos.

- Reconocemos que el plan del presidente Lasso siempre ha sido cuidar el bienestar de la economía ecuatoriana. El esfuerzo de los hogares (de pagar más) en todo este tiempo, creo que ha sido positivo y digno de agradecer, pero habiendo logrado el orden fiscal es que hemos podido tomar este tipo de decisiones, el aumentar las deducciones según las cargas familiares. Con equilibrio y sostenibilidad fiscal es posible relajar las normas tributarias.

- De aprobarse en la Asamblea, ¿qué efecto esperan?

- Creemos que con esto, $ 195 millones retornarán a los hogares, al bolsillo de la gente, con un mayor consumo, inversión, estimamos que eso podría generar $ 15 millones extras en recaudaciones, como el IVA por ejemplo que se cobra por consumos.

- Pero con esta reforma no todo es alivio. También se apunta a recaudar de otras formas: con un impuesto a los pronósticos deportivos o con la propuesta de gravar con IVA las entradas a los espectáculos públicos que ya genera quejas.

- El IVA tiene un sentido en la ley, el sentido es que este no se cobre para servicios indispensables para el consumo humano, por eso un pan, un aceite, fideo, medicinas no tienen IVA. ¿Por qué estamos proponiendo gravar los espectáculos públicos?Porque creemos que es un servicio que es necesario como ocio, sí, pero no indispensable para vivir. Por otra parte, hay que aclarar que la danza, el teatro o eventos de producción de audiovisuales no se verán afectados, porque no están categorizados como espectáculos públicos. La idea de esto es también ir equilibrando la política tributaria, pero con el afán de ir también sembrando cultura tributaria en las personas. En el mundo, los espectáculos públicos gravan IVA y a una tasa más alta. Creemos que esto también es parte del esfuerzo que hay que hacer para progresar en la cultura de pago de impuestos.

- ¿Cuánto esperan recaudar tanto en las plataformas de pronósticos como en los espectáculos públicos?

- Creemos que se recaudaría $ 10 millones por cada uno. En total, $ 20 millones.

- Eso también ayudaría a cubrir esos $ 195 millones que costará implementar esta reforma, de ser aprobada. Pero no será suficiente. Para compensarlo, para que el Estado recupere dinero, se había anunciado ajustar los beneficios tributarios que reciben las empresas. ¿Sigue en marcha eso?

- Sí, estamos afinando la propuesta de poder compensar este costo fiscal ajustando los beneficios tributarios que tiene el sector productivo. Para esto, hemos armado mesas de diálogo con el sector empresarial para implementarlo de la mejor forma posible. Lo que creemos es que sigue habiendo espacio para poder controlar que no se utilicen inapropiadamente beneficios y en ese sentido (retirando eso) poder fortalecer la economía familiar.

- ¿Qué tipo de beneficios?

- Es un plan que está en marcha, pero del cual no quisiera dar mayor detalle ahora, porque es algo que se analiza. Pero se revisan algunos créditos tributarios, devolución, exoneración de impuestos... en los cuales hemos visto, ha habido un aprovechamiento que se ha descontrolado... No ha habido control sobre eso.

- ¿En qué tiempo se definirá esto?

- Tenemos un mes, que es el tiempo que dura el debate de la ley. Esperamos que sea aprobada. Le acabamos de dar ‘un centro para una chilena en el final del campeonato de la Asamblea’. Esperamos que ellos sean los que hagan el gol.

- Se ha hablado mucho también del contexto en el que sucede esto. No solo se habla de la intención de congraciarse con la clase media, sino con el Legislativo en pleno juicio político.

- Los temas políticos los maneja el ministro de Gobierno. De mi parte, me mantengo al margen de eso. Pero una reforma como esta no se hace en dos semanas o dos meses. Yo esto lo vengo trabajando desde que llegué al SRI.

CONTEXTO.

El jueves pasado, el Gobierno remitió a la Asamblea la Ley para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, un proyecto con el que, tomando en cuenta las cargas familiares, se busca aliviar la forma en que los hogares pagan el Impuesto a la Renta. El Legislativo tiene 30 días para analizar y aprobar la propuesta.